Er wäre 77 Jahre alt geworden Straße in Paris nach David Bowie benannt

Blick auf die Rue David Bowie. (smi/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 15:28 Uhr

In Paris ist eine Straße nach der britischen Pop-Ikone David Bowie benannt worden - an dem Tag, an dem er 77 Jahre alt geworden wäre. Bowie hatte zu der französischen Hauptstadt eine besondere Bindung.

Am 8. Januar wäre David Bowie 77 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde am Montag in Paris eine Straße eingeweiht, die nach der britischen Pop-Ikone benannt ist. Die Rue David Bowie liegt im 13. Arrondissement im Südosten der französischen Hauptstadt. Auf dem Straßenschild stehen neben dem Namen die Lebensdaten des Musikers: 1947-2016.

Bereits 2020 entstand die Idee, eine neu angelegte Straße nach David Bowie zu benennen. Der Sänger war am 10. Juni 2016 in New York City verstorben, einen Tag nach seinem 69. Geburtstag. Sein letztes Album "Blackstar" war gerade erst erschienen.

David Bowie: Besonderes Verhältnis zu Paris

David Bowie verbindet viel mit Paris, wie die Stadt anlässlich der Enthüllung der Straße mitteilte. Hier soll Bowie 1965 sein erstes Konzert außerhalb Großbritanniens gegeben haben. In der Nähe der Rue David Bowie liegt der Konzertsaal, in der Bowie im Rahmen seiner letzten Welttournee Station machte.

Auch aus persönlichen Gründen hat David Bowie eine Verbindung zu Paris. Der vielseitige Künstler machte seiner Frau Iman (68) 1990 bei einer Fahrt auf der Seine einen Heiratsantrag. Das Paar war von 1992 bis Bowies Tod 2016 verheiratet.