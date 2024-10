Als Arzt und Gärtnerin „Sturm der Liebe“: Jo Weil und Johanna Graen sind neu an Bord

Sind die beiden Neuen am Fürstenhof in "Sturm der Liebe": Johanna Graen und Jo Weil. (dr/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 13:00 Uhr

"Sturm der Liebe" bekommt Verstärkung: Jo Weil und Johanna Graen stoßen zum Cast der beliebten ARD-Telenovela hinzu. Die beiden verkörpern einen charmanten Arzt und eine introvertierte Gärtnerin. In ihren Rollen bringen beide bewegende Vorgeschichten mit an den Fürstenhof.

Zwei neue Gesichter bereichern bald den Fürstenhof: Wie Das Erste am Mittwoch mitteilt, wird Schauspieler Jo Weil (47) in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" ab Folge 4.369 (voraussichtlicher Sendetermin: 14. Februar 2025) als Arzt Yannik Rudloff zu sehen sein. Der Mediziner übernimmt vorübergehend die Praxis von Dr. Michael Niederbühl, der sich auf die Suche nach einem Heilmittel für seine Krankheit macht. Weil bringt als Dr. Rudloff eine bewegte Vergangenheit mit: Mehrere Affären zerstörten nicht nur seinen Ruf, sondern auch seine Ehe. Nun sucht der Hamburger einen Neuanfang in Süddeutschland.

"Selten zuvor bin ich auf derart viel Herzlichkeit bei einem Team gestoßen", schwärmt Weil über seinen Einstand bei der Serie. Die Arbeit beim "Sturm" sei eine ganz besondere: "Große Gefühle in tollen Geschichten und das alles an den schönsten Drehorten Bayerns." Seine Rolle beschreibt er als "loyal, geradlinig, mit Humor und viel Empathie". Auch wenn Dr. Rudloff manchmal überheblich wirken könne, habe er "das Herz am rechten Fleck und ist vor allem ein Romantiker".

Neue Gärtnerin mit grünem Daumen und schwieriger Vergangenheit

Bereits ab dem 7. Januar 2025 (Folge 4.346) wird Johanna Graen als Fanny Schätzl ihr Debüt am Fürstenhof geben. Die introvertierte junge Fanny kommt eigentlich nur zu Besuch ihres Cousins Erik. Doch dieser versucht, sich von ihr fernzuhalten – das Verhältnis der beiden war in der Vergangenheit schwierig. Fanny wurde in ihrer Jugend von ihrem Vater enttäuscht, der ein Doppelleben führte. Diese Erfahrung prägt sie bis heute: Sie hat Angst vor Ablehnung und findet mehr Halt bei ihren Pflanzen als bei Menschen.

"Bei 'Sturm der Liebe' herrscht trotz des hohen Pensums eine Wohlfühlatmosphäre am Set", erzählt Graen. Ihre Figur Fanny beschreibt sie als "sehr feinfühlige Person, die vorsichtig und dennoch neugierig durch die Welt geht". Trotz der Rückschläge in ihrer Vergangenheit gebe Fanny nicht auf. Sie stehe immer wieder auf und gehe weiter ihren Weg: "Ich freue mich, Fanny bei ihren neuen Erlebnissen zu begleiten und mit ihr zu wachsen."

Erfahrener TV-Star trifft auf Theaterschauspielerin

Die beiden Neuzugänge bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit: Jo Weil wurde durch seine Rolle als Oliver "Olli" Sabel in "Verbotene Liebe" zum Publikumsliebling und gewann zweimal den Soap-Award als beliebtester Schauspieler. Neben weiteren TV-Rollen im "Tatort", "Rote Rosen", "SOKO München" oder "Unter uns" war er auch als Musicaldarsteller erfolgreich, unter anderem als Titelheld in "Bodyguard".

Johanna Graen hingegen kommt vom Theater. Nach ihrem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften und ihrer Schauspielausbildung war sie von 2020 bis 2023 am Theater Paderborn engagiert. Erste TV-Erfahrungen sammelte sie im Fernsehfilm "Theresa Wolff – Der schönste Tag" sowie in den Kinofilmen "Distanz" und "Therese".

"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.