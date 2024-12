"Vermeer - Meister des Lichts"-Premiere Stuttgart: Wer löst das Rätsel um „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“?

04.12.2024

Die immersive Ausstellung "Vermeer - Meister des Lichts" feiert in Stuttgart Weltpremiere. Nicht nur "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" wartet auf die Besucher.

Geheimnisse und Rätsel umgeben Jan Vermeers (1632-1675) Werk auch über 300 Jahre nach seinem Tod. Nur 37 Gemälde werden dem niederländischen Meister aus dem Goldenen Zeitalter zugerechnet, heute sind sie extrem wertvoll. 2004 ersteigerte ein US-Milliardär das Bild "Junge Frau am Virginal" für 30 Millionen Dollar.

Das berühmteste Gemälde Vermeers, "Das Mädchen mit dem Perlenohrring", gibt so viele Rätsel auf, dass es auch "Mona Lisa des Nordens" heißt. Das geheimnisvolle Bild zählt zu den wichtigsten Kunstwerken des Barock, inspirierte einen Film mit Hollywoodstars, Graffiti-Künstler Banksy erschuf seine eigene Version. Nun steht das Werk im Mittelpunkt der neuen Ausstellung "Vermeer – Meister des Lichts" in Stuttgart.

Geheimnisse umranken "Das Mädchen mit dem Perlenohrring"

Auf den ersten Blick ist "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" ein einfaches Bildnis einer jungen Frau. In Wirklichkeit ist dieses anonyme Mädchen sehr geheimnisvoll. Aufgrund der Neigung ihres Gesichts ist es schwer zu erkennen, wie sie tatsächlich aussieht, der direkte Blick und der leicht geöffnete Mund scheinen den Betrachter anzusprechen. In dem gleichnamigen oscarnominierten Film aus dem Jahr 2003 wird sie von Hollywoodstar Scarlett Johansson (40) gespielt, Colin Firth (64) ist darin als Jan Vermeer zu sehen, in dessen Haushalt das Mädchen als Magd arbeitet. In welcher Beziehung Künstler und Modell im wahren Leben standen, ist bis heute nicht geklärt.

Auch die immersive Ausstellung, die am 04.12.2024 Weltpremiere in Stuttgart feiert, widmet sich der Frage: "Wer ist dieses Mädchen?" Vermeers Meisterwerk ist eines der Highlights des mehrwöchigen Kunstevents. Die Besuchenden können sich direkt mit dem Mädchen aus dem Gemälde unterhalten und ihr Fragen stellen. Die innovative Technologie der Ausstellung greift laut den Veranstaltern auf umfangreiche Wissensdatenbanken zurück, um die Geschichte lebendig und greifbar zu machen. Diese Verbindung aus Forschung und moderner Technik will den Besuchern neue Einblicke in die Kunstgeschichte ermöglichen.

Vermeers 37 Gemälde auf neue Art erleben

Die Ausstellung will den Gästen eine filmische 360-Grad-Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke des Malers bieten. Die 37 Gemälde des Künstlers werden in einer immersiven Show präsentiert: Filmsequenzen, Animationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik besondere Eindrücke. Dadurch sollen die Bilder für die Betrachter lebendig werden. Kunstliebhaber können ganz in "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" eintauchen. Wer dadurch auf den Geschmack gekommen ist: Das Original hängt übrigens im Museum "Mauritshuis" im niederländischen Den Haag.

Auch in Stuttgart kann man in die Niederlande reisen: Neben der Möglichkeit, in seine Bilder einzutauchen, wird für die Besucher in der Virtual-Reality-Reise unter anderem die historische Stadt Delft, Vermeers Heimat, wieder zum Leben erweckt. "Vermeer – Meister des Lichts" findet in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle vom 04.12.2024 bis 16.02.2025 statt. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Erlebnis-App, die durch eine digitale Schnitzeljagd führt.