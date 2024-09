"Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst" Super Bowl 2025: Kendrick Lamar tritt bei Halbzeitshow auf

Kendrick Lamar hat gut lachen: Er darf erneut beim Super Bowl auftreten. (ae/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 09:51 Uhr

Wer in der Halbzeit beim Super Bowl auftreten darf, hat es in der Musikbranche eindeutig geschafft: Für Rapper Kendrick Lamar gleicht es also einem Ritterschlag, dass er am 9. Februar 2025 in New Orleans performen kann. 2022 trat er schon einmal auf - allerdings nur mit einem kleinen Beitrag.

Kendrick Lamar (37) wird bei der legendären Halbzeitshow des Super Bowl im nächsten Jahr auftreten. Das gaben Roc Nation, Apple Music und die NFL am Sonntag bekannt. Der Rapper veröffentlichte das Ankündigungsvideo ebenfalls auf seiner Instagramseite.

Video News

Er hat bereits Super-Bowl-Erfahrung

"Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst. Wir treffen uns am 9. Februar 2025 in New Orleans. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut", sagte er darin. Der 59. Super Bowl wird im Caesars Superdome in New Orleans ausgetragen. Bei der Halbzeitshow des Football-Events treten jedes Jahr bekannte Musikgrößen auf – dafür bekommen sie kein Geld, dürfen aber auf einen Höhepunkt ihrer Karriere sowie weltweite Aufmerksamkeit hoffen.

Kendrick Lamar trat bereits 2022 beim Super Bowl auf – zusammen mit seinen Kollegen Dr. Dre (59), Mary J. Blige (53), Snoop Dogg (52), Eminem (51) und 50 Cent (49). 2023 nutzte Rihanna (36) die Bühne, um ihre zweite Schwangerschaft mitzuteilen. In diesem Jahr war dann Usher (45) der Star vor mehr als 100 Millionen TV-Zuschauern.

"Sie haben den Richtigen gefunden"

Seit der Veröffentlichung seines Albums "Good Kid, mAAd City" im Jahr 2012 ist Lamar einer der einflussreichsten Rapper der Welt geworden. Er hat 17 Grammy-Auszeichnungen gewonnen und erhielt 2018 für sein Album "Damn" einen Pulitzer-Preis. Sein jüngstes Album "Mr. Morale & the Big Steppers" erschien im Mai 2022.

"Nur wenige Künstler haben Musik und Kultur so tiefgreifend beeinflusst wie Kendrick Lamar. Immer wieder hat Kendrick seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, Momente zu kreieren, die nachhallen, neu definieren und letztlich das Fundament des Hip-Hop aufrütteln", lobte Seth Dudowsky, Musik-Chef der NFL, in der Ankündigung der Football-Liga. Lamar selbst wird darin mit der Aussage zitiert: "Rap-Musik ist bis heute das einflussreichste Genre. Und ich werde da sein, um die Welt daran zu erinnern, warum. Sie haben den richtigen gefunden."