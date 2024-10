Film ‚Superman‘-Regisseur James Gunn: Krypto der Hund veränderte den Verlauf der Geschichte

‚Superman‘-Filmemacher James Gunn verriet, dass Krypto der Hund in dem neuen Film mitspielen wird, wobei die Figur „den Verlauf der Geschichte verändert“ habe.

Der kommende DC Comics-Blockbuster wird den mit Superkräften ausgestatteten Vierbeiner des Helden vorstellen, der Kryptos Kinodebüt sein wird.

Der 58-jährige Filmemacher hat jetzt verraten, dass ihm die Idee, den Hund in den Streifen einzubauen, einfiel, nachdem er 2022 seinen geretteten Welpen Ozu adoptierte. Auf seinem Account auf X teilte Gunn ein Standbild von Superman (David Corenswet) und Krypto und betitelte den Beitrag mit den Worten: „Krypto wurde von unserem Hund Ozu inspiriert, den wir adoptierten, kurz nachdem ich mit dem Schreiben von ‚Superman‘ angefangen hatte. Ozu, der aus einer Tierhort-Situation in einem Hinterhof mit 60 anderen Hunden kam und nie Menschen kannte, ist gelinde gesagt problematisch gewesen. Er kam herein und zerstörte sofort unser Haus, unsere Schuhe, unsere Möbel – er fraß sogar meinen Laptop auf. Es dauerte lange, bis er uns überhaupt erlaubt hat, ihn zu berühren. Ich erinnere mich daran, dass ich mir dachte: ‚Meine Güte, wie schwierig wäre das Leben, wenn Ozu auch noch Superkräfte hätte?‘ – und so kam Krypto ins Drehbuch und veränderte den Verlauf der Geschichte, während Ozu mein Leben veränderte.“ Der Film, der im Juli 2025 in die Kinos kommen soll, folgt Superman dabei, wie er versucht, sein kryptonisches Erbe und seine menschliche Erziehung miteinander in Balance zu bringen, während Lex Luthor (Nicholas Hoult) einen Angriff auf den Helden plant.