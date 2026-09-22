Musik Swifties entdecken neue Seite auf Taylor Swifts Website – Spekulationen um Neuaufnahme ihres Debütalbums nehmen zu

Taylor Swift - The Eras Tour - SoFi Stadium California - AUG 2023 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 14:00 Uhr

Fans haben eine versteckte Seite auf Taylor Swifts offizieller Website entdeckt. Das sorgt für Spekulationen, dass ihr Debütalbum neu erscheinen könnte.

Taylor-Swift-Fans beobachten ihre offizielle Website derzeit genau, nachdem am Montag (21. September) im Bereich „Read My Letter“ eine neue, nicht zugängliche Seite aufgetaucht ist.

Die Entdeckung löste umgehend Spekulationen darüber aus, dass die lang erwartete Neuaufnahme ihres selbstbetitelten Debütalbums als Nächstes anstehen könnte. Der Bereich enthält derzeit zwei Einträge: Taylors Brief über die Rechte an ihrer Musik sowie die Tracklist von ‚The Life of a Showgirl‘. Nun ist dort eine dritte Seite zu sehen, die sich allerdings nicht öffnen lässt. Fans können daher nur darüber spekulieren, welche Ankündigung sich hinter dem gesperrten Link verbergen könnte.

Swifties stellten schnell einen Zusammenhang zu Taylors früherer Bestätigung her, dass die Neuaufnahme ihres Debütalbums bereits fertiggestellt ist. In ihrem Brief über die Rechte an ihrer Musik schrieb sie: „Ich habe bereits mein gesamtes Debütalbum vollständig neu aufgenommen.“ Die 36-Jährige fügte hinzu, dass sie es veröffentlichen werde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei. Diese Aussage bildet die Grundlage für die Theorien der Fans, dass die versteckte Seite Teil der bevorstehenden Veröffentlichungskampagne sein könnte.

Einige Fans verwiesen außerdem auf das Jahr 2006. Damals hatte Taylor über MySpace ihre Follower darüber informiert, dass sie ihr ursprüngliches Debütalbum fertiggestellt hatte. Die Ähnlichkeit – ein stilles Online-Update, das auf einen wichtigen Meilenstein hindeutet – hat die Vermutung befeuert, dass ein weiterer digitaler Brief der erste Schritt zur Veröffentlichung von ‚Taylor Swift (Taylor’s Version)‘ sein könnte.

Andere Fans konzentrieren sich auf mögliche Termine. Eine beliebte Theorie dreht sich um den 10. November. Fans haben eine kryptische Äußerung, die Taylor kürzlich bei den Emmys machte, neu angeordnet und glauben darin einen Hinweis auf ihr erstes Album sowie auf ‚NOV TEN‘ zu erkennen. Swifties bemerkten außerdem, dass der 10. November in Taylors Kalender für 2026 und 2027 hervorgehoben ist – an diesem Tag hat ihre Katze Meredith Geburtstag. Gleichzeitig handelt es sich um den Jahrestag der Veröffentlichung des ursprünglichen ‚Reputation‘-Albums, was die Spekulationen zusätzlich anheizt.

Taylor hat bislang nicht bekannt gegeben, wofür die dritte Seite gedacht ist. Es gibt derzeit auch keine Bestätigung dafür, dass sie mit der Neuaufnahme ihres Debütalbums zusammenhängt. Unterdessen erstrahlte das Empire State Building im August in leuchtendem Grün. Der offizielle X-Account des Gebäudes veröffentlichte dazu ein Foto mit der Bildunterschrift „WhaTS happening?“ – eine Botschaft, die Fans sofort mit Taylors Initialen in Verbindung brachten. Nur wenige Stunden zuvor war an einem unbekannten Ort ein auffälliges grünes „TS“-Symbol auf einer schwarzen Wand aufgetaucht. Das sorgte im Internet für Spekulationen über eine mögliche neue Ära.

Weitere Versionen des Symbols tauchten anschließend in mehreren Städten auf. Fans bemerkten, dass die Schriftart zu keinem der bisherigen Album-Zyklen passte. Einige sahen darin Anspielungen auf die schwarz-grüne Schlangen-Ästhetik von ‚Reputation‘, während andere das Design mit ihrem Debütalbum von 2006 verglichen. Die Reaktionen reichten von „Das sieht nach Schlange aus“ bis hin zu Theorien über ein völlig neues Kapitel. Das Empire State Building hat bereits in der Vergangenheit auf Meilensteine in Taylors Karriere angespielt. 2025 wurde es anlässlich von ‚The Life of a Showgirl‘ orange beleuchtet, 2026 erstrahlte es anlässlich ihrer Hochzeit mit Travis Kelce in Blau.