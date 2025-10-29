Film Sydney Sweeney arbeitet mit Justin Lin an ‚Abenteuer in Rio‘-Remake

Sydney Sweeney attends the Americana special screening LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin tut sich für ihr neuestes Projekt mit dem 'Fast and Furious'-Regisseur zusammen.

Sydney Sweeney und Justin Lin arbeiten an einem Remake von ‚Abenteuer in Rio‘.

Die 28-jährige Schauspielerin wird in der kommenden Abenteuerkomödie des ‚Fast Furious‘-Regisseurs für Apple Original Films die Hauptrolle übernehmen. Der Streifen ist eine Neuinterpretation des französischen Klassikers von 1964, in dem Jean-Paul Belmondo als Pilot der französischen Luftwaffe quer durch Brasilien reist, um seine entführte Verlobte (Françoise Dorléac) zu retten. Auf seiner Suche gerät er in ein turbulentes Abenteuer rund um gestohlene amazonische Artefakte und skrupellose Schatzjäger.

Das Drehbuch für das Remake stammt von Autor Chase Palmer. Sweeney wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführende Produzentin fungieren. Justin Lin produziert den Film über seine Produktionsfirma Perfect Storm Entertainment gemeinsam mit Kevin Walsh, der über seine Firma The Walsh Company beteiligt ist. Walsh soll ein großer Fan des Originalfilms ‚Abenteuer in Rio‘ sein und sich schon länger um die Rechte bemüht haben. Nachdem die Rechte schließlich gesichert waren, sollen Sweeney und Lin sofort begeistert gewesen sein und schnell zugesagt haben.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Sweeney als Bond-Girl für den nächsten 007-Film im Gespräch ist. Doch die ‚Euphoria‘-Darstellerin erklärte, sie wisse nichts von diesen Spekulationen. „Ehrlich gesagt kenne ich all die Bond-Gerüchte gar nicht, aber ich war schon immer ein riesiger Fan der Reihe und bin gespannt und neugierig, was sie als Nächstes daraus machen“, sagte sie gegenüber ‚Variety‘. Auf die Frage, ob etwas an den Gerüchten über ihre mögliche Bond-Rolle dran sei, antwortete die Schauspielerin: „Ich kann… Ich weiß es nicht.“