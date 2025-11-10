Stars Sydney Sweeney erlitt Gehirnerschütterung am Filmset

Sydney Sweeney - October 2025 - Avalon - AFI Fest Christy Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 18:00 Uhr

Sydney Sweeney erlitt am Set ihres neuesten Films ‚Christy‘ eine Gehirnerschütterung.

Die 28-jährige Schauspielerin spielt darin die echte Boxerin Christy Martin und verriet, dass die Kampfszenen „alle echt“ waren – sie verletzte sich dabei, als sie Ringszenen mit Naomi Graham drehte, die Muhammad Alis Tochter Laila Ali spielt.

„Oh ja, die Kampfszenen waren alle echt“, verriet Sweeney der Zeitung ‚The Guardian‘. „Jeder Kampf, den man sieht, da schlagen wir uns wirklich. Ich hatte Gehirnerschütterungen, es gab blutige Nasen … ich habe es geliebt!“ Sie fügte hinzu, dass die Frau, die Laila Ali spielt, ist eine echte Profiboxerin sei – und das hatte schmerzhafte Folgen für die Schauspielerin. „Sie ist in der Luftwaffe und kämpft für das Team USA – sie hat hart zugeschlagen, und es war sehr, sehr real. Durch sie habe ich meine Gehirnerschütterung bekommen.“ Trotzdem will die Darstellerin die Erfahrung am Set nicht missen: „Es war ein unglaublich aufregendes Gefühl. Zwischen den Takes meinte ich: ‚Ich glaube, ich habe die Runde gewonnen!'“

Sweeney hatte zuvor zugegeben, dass sie sich gut in Christy Martin hineinversetzen konnte – die zwischen 1989 und 2011 professionell boxte und 2020 in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen wurde – weil sie ähnliche Kämpfe im Leben erlebt habe. Als sie letzten Monat bei der ‚Variety’s Power of Women‘-Gala in Kalifornien geehrt wurde, sagte Sweeney: „Ich bin keine Kämpferin im Ring, aber ich erkenne etwas von mir selbst in [Christy Martin]. Ich weiß, wie es sich anfühlt, unterschätzt zu werden, wenn andere dich definieren, bevor du dich selbst definieren kannst. Ich weiß, wie es sich anfühlt, beweisen zu müssen, dass du es verdienst, hier zu sein, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden.“