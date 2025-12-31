Film Sydney Sweeney: Für ‚Christy‘ baute sie ein Gym

Sydney Sweeney attends the Americana special screening LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin richtete sich für die Rolle in dem Boxfilm ein eigenes Fitnessstudio zuhause ein.

Sydney Sweeney baute sich für ‚Christy‘ extra ein eigenes Fitnessstudio in ihrem Haus.

Die 28-jährige Schauspielerin verkörpert in dem Film die Boxerin Christy Martin und war eigenen Angaben zufolge „begeistert“, sich für die Rolle komplett zu verändern. Gegenüber dem britischen ‚OK!‘-Magazin verriet sie: „Ich wollte Christy unbedingt gerecht werden und sie stolz machen. Ich liebe es wirklich, Figuren zu spielen, in die ich vollkommen eintauchen kann und mich komplett verwandle.“

Die blonde Schönheit habe sich „in jeden Aspekt“ der Rolle gestürzt. „Ich habe mir ein Fitnessstudio in meinem Haus gebaut. Ich hatte einen professionellen Boxtrainer, einen Krafttrainer und eine Ernährungsberaterin“, zählte sie auf. „Ich habe jeden Tag hart gearbeitet, um körperlich dorthin zu kommen, wo ich sein musste.“

Für die Rolle nahm die ‚Euphoria‘-Darstellerin rund 16 Kilo zu und gab zu, dass sie sich durch den Gewichtszuwachs oft „sehr krank“ fühlte. „Das gehörte einfach zum Prozess dazu. Es ging um Muskelaufbau, viele Proteinshakes und eine extrem hohe Kalorienzufuhr“, erzählte sie. „Das war eine Menge.“ Es sei definitiv schwerer gewesen, das Gewicht wieder zu verlieren, als zuzunehmen. „Aber selbst bei der hohen Kalorienzufuhr und dem vielen Essen – sobald ich mit dem Boxtraining begann, purzelten die Kilos wieder. Danach ging es nur noch darum, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen“, berichtete sie.

Doch nicht nur die körperlichen Szenen stellten eine Herausforderung für Sydney dar. „Ich konnte trainieren und mich gut vorbereitet fühlen. Aber an manchen Tagen ging es dann darum, direkt danach in eine große emotionale Szene zu wechseln. Das war eine ganz andere Herausforderung“, gestand sie. Umso dankbarer war die Schauspielerin, Christy selbst am Set zu haben.