Stars Sydney Sweeney: Ich bin besessen von Amanda Seyfried

Amanda Seyfried and Sydney Sweeney - The Housemaid - New York screening - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2025, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney ist „besessen“ von Amanda Seyfried.

Die 28-jährige Schauspielerin steht zusammen mit der 39-jährigen Amanda im neuen psychologischen Thriller ‚The Housemaid‘ vor der Kamera, und Sydney gibt zu, dass sie es geliebt hat, mit dem Filmstar zu arbeiten. In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ verriet Sydney: „Kann­te ich Amanda vorher? Ich bin besessen von ihr. Sie weiß, wie sehr ich es bin. Ich bin der größte Mamma Mia!-Fan überhaupt.“ Das Hollywood-Duo hat zuvor für ein TikTok-Video zu ABBAs ‚Angeleyes‘ mitgesungen, und Sydney liebt es, dass ihre Co-Darstellerin bereit war, mit ihr zu performen. Sie sagte: „All meine Träume sind wahr geworden! Es war unglaublich.“

Sydney erzählte außerdem, dass sie abseits der Dreharbeiten eine enge Beziehung zu ihrer Co-Darstellerin aufgebaut hat, und bezeichnete Amanda als eine „Ikone“. Der Filmstar erklärte: „Ich spiele Mamma Mia! … Meine Freundinnen und ich waren auf einer Reise in Afrika, und ich habe das Lied gespielt, wir haben am Strand getanzt. Und ich habe Amanda ein Video geschickt und gesagt: ‚Du bist für immer meine Ikone.‘ Ich liebe sie einfach.“

Amanda hat zuvor bereits große Bewunderung für Sydney geäußert und ihre Co-Darstellerin als „wunderschön und lustig“ beschrieben. Die Schauspielerin gestand, dass sie es geliebt hat, mit der blonden Schönheit – die in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat – an dem neuen psychologischen Thriller zu arbeiten. Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte Amanda: „Ich finde, sie ist wunderschön und macht Spaß. Und wir lieben eindeutig, was wir tun, und wir lieben das Projekt so sehr – das ist ansteckend. Wir haben den Film gesehen und wir waren beide begeistert.“