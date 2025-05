Film Sydney Sweeney: Ihre ‚persönlichen Gefühle‘ fließen nicht in ihre Filmrollen ein

Sydney Sweeney - Getty - 2025 - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney erzählte, dass sie sich weigere, ihre „persönlichen Gefühle“ in ihre Rollen einfließen zu lassen.

Die Schauspielerin sprach darüber, dass ihr ein Schauspiellehrer beibrachte, Distanz zu ihren Rollen zu halten, da sie ein ausgeglichenes Leben abseits ihrer Arbeit führen will.

Sweeney verriet in einem Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich liebe es, voll und ganz in diese Rollen eintauchen und in den Szenen fast durchdrehen zu können, aber wenn ich das mit nach Hause nehmen würde, dann wäre das für meine Freunde und Familie definitiv keine angenehme Erfahrung.“ Die Darstellerin lasse „niemals ihre persönlichen Gedanken, Erinnerungen oder Gefühle“ in die Rollen einfließen. Sydney erklärte: „Ich lasse niemals meine persönlichen Gedanken, Erinnerungen oder Gefühle in eine Figur einfließen. Das hat mir Andy [ein Schauspiellehrer], der Vater meiner Freundin Kodi Smit-McPhee, beigebracht.“

Sydney spielt im neuen Thriller ‚Echo Valley‘ an der Seite von Julianne Moore mit. Die Prominente gab zu, dass sie begeistert darüber gewesen sei, für den kommenden Film mit der Oscar-Preisträgerin zusammenzuarbeiten.