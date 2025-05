Stars Sydney Sweeney macht Fans heiß auf die dritte Staffel von ‚Euphoria‘

Sydney Sweeney - Getty - 2025 - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2025, 12:00 Uhr

Die 27-jährige Schauspielerin deutet an, dass die neuen Folgen der Erfolgsserie einige Überraschungen bereithalten.

Sydney Sweeney deutet an, dass die dritte Staffel von ‚Euphoria‘ ihren Charakter Cassie auf eine wilde Reise schickt.

Die 27-jährige Schauspielerin bezeichnet die Entwicklung ihrer Rolle in den neuen Folgen der Erfolgsserie als „gestört“ und weckt damit die Neugier der Fangemeinschaft weltweit. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ verriet sie: „Cassie hat einen Platz in meinem Herzen und ich trage sie ganz nah bei mir. Sie ist verrückt. Sie macht so viele Fehler. Sie ist auf so viele Weisen fehlerhaft, aber sie macht alles immer nur aus Liebe. Es kann auch eine traurige Version von Liebe sein. Es macht so viel Spaß einen Charakter zu spielen, der so verrückt wie sie ist.“ Kryptisch fügte Sydney im Interview an: „Diese Staffel wird gestört.“

In der zweiten Staffel des beliebten Formats begann Cassie eine Beziehung mit Nate (Jacob Elordi), dem gewalttätigen Ex-Freund von Maddie (Alexa Demie). Die acht neuen Episoden von ‚Euphoria‘ beginnen mit einem Zeitsprung und folgen den Figuren in ihrem Leben nach dem High-School-Abschluss. Die Premiere der neuen Folgen ist für 2026 geplant, ganze vier Jahre nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel. Neben Sydney werden auch Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Maude Apatow und Colman Domingo wieder in ihren Rollen zu sehen sein.