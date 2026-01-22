Film Sydney Sweeney: Neues Projekt

Sydney Sweeney -Avalon - 2025 - The Housemaid premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 11:00 Uhr

Sydney Sweeney wird in ‚Custom of the Country‘ mitspielen.

Die 28-jährige Schauspielerin wird laut ‚Deadline‘ die Hauptrolle in der Verfilmung des gleichnamigen Klassikers von Edith Wharton aus dem Jahr 1913 übernehmen, bei der Josie Rourke Regie führt.

In ‚Custom of the Country‘ wird Sweeney die Rolle der Undine Spragg spielen, einer ehrgeizigen Frau aus dem Mittleren Westen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts versucht, in New York City die soziale Leiter zu erklimmen. Casting-Direktorin Nina Gold stellt derzeit ein Ensemble um Sweeneys zentrale Rolle zusammen, wobei das Team hinter dem Film darauf abzielt, bald mit den Dreharbeiten zu beginnen. Die ‚Euphoria‘-Darstellerin produziert den Film gemeinsam mit Charles Finch für Rabbit’s Foot Films und Alison Owen für Monumental Pictures, wobei StudioCanal die Finanzierung vollständig übernimmt.

Rourke sagte in einer Erklärung: „Undine Spragg ist die ursprüngliche gefährliche Frau. Edith Whartons Figur hat die Leser seit jeher fasziniert, verführt und erzürnt. ‚The Custom of the Country‘ war Whartons großer amerikanischer Roman, und Undine Spragg fegt in einer Zeit immenser wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen mit Höchstgeschwindigkeit durch Amerika und Europa. Das Buch sprüht vor Modernität, und während ich diese Adaption schrieb, lebte Sydney Sweeney in meinem Kopf als diese ikonische Figur – es ist, als hätte Wharton sich vor einem Jahrhundert hingesetzt und die Rolle für sie geschrieben. Ich freue mich sehr, mit dieser brillanten Schauspielerin, Charles Finch, Alison Owen und StudioCanal zusammenzuarbeiten, um diesen Roman auf die Leinwand zu bringen.“