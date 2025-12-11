Stars Sydney Sweeney outet sich als große Leseratte

Sydney Sweeney attends the Americana special screening LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat die Bücher zu ihrem neuen Film 'The Housemaid' verschlungen.

Sydney Sweeney bezeichnet sich als waschechten Bücherwurm.

Die Schauspielerin stand gemeinsam mit Amanda Seyfried für die Verfilmung von ‚The Housemaid‘, der Psychothriller-Buchreihe von Freida McFadden, vor der Kamera. Nun hat Sydney verraten, dass sie ein großer Fan der beliebten Bücher ist. Die 28-Jährige erzählte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich lese unglaublich viel und es gab ein paar verschiedene Drehbuchfassungen, bei denen ich dachte: ‚Moment, Moment, wo ist das? Wo ist jenes? Das müssen wir unbedingt behalten. Das dürfen wir nicht ändern.‘ Ich bin total auf der Seite der Buch-Fans.“

Sydney pochte am Set auf den bewusst schlichten Look ihrer Figur. „Das war tatsächlich eines meiner wichtigsten Anliegen mit der Kostümabteilung. Ich wollte nicht, dass jedes Outfit, an jedem einzelnen Tag, anders aussieht“, sagte sie. Die blonde Schönheit erläuterte: „Sie hat ihre eine Jeans, eine Jacke, sie kauft Sachen im Secondhand-Laden. Sie geht nicht shoppen und besorgt sich ständig neue Teile und Produkte.“

Kürzlich stellte Sydney klar, dass sie Kunst nicht „nur für Zahlen“ macht. Im biografischen Sportdrama ‚Christy‘ spielte sie eine ehemalige Profiboxerin. Nach dem enttäuschenden Abschneiden an den Kinokassen verteidigte die ‚Euphoria‘-Darstellerin das Projekt leidenschaftlich in den sozialen Medien.

Auf Instagram betonte sie, „unglaublich stolz“ auf den von David Michôd inszenierten Film zu sein. „Diese Erfahrung war eine der größten Ehren meines Lebens. Dieser Film steht für Überleben, Mut und Hoffnung. Durch unsere Kampagnen haben wir geholfen, das Bewusstsein für so viele Betroffene häuslicher Gewalt zu schärfen“, schrieb sie.