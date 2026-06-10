Stars Sydney Sweeney verrät, ob sie jemals bei OnlyFans mitmachen würde

Sydney Sweeney - AVALON - LA - April - 2026 - Euphoria S3 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 10:00 Uhr

Sydney Sweeney verrät, ob sie jemals bei OnlyFans mitmachen würde.

Sydney Sweeney hat erklärt, dass sie zwar in der neuesten Staffel von ‚Euphoria‘ mehrfach Nacktszenen gedreht habe, um ihrer Figur gerecht zu werden, selbst würde sie jedoch niemals bei OnlyFans aktiv werden.

Die 28-jährige Schauspielerin spielt in der HBO-Max-Serie die Figur Cassie Howard, die in der dritten Staffel beginnt, kostenpflichtige Inhalte über die Plattform OnlyFans zu verkaufen. Vor Beginn der Dreharbeiten sprach Sydney mit Serienschöpfer Sam Levinson über die entsprechenden Szenen. Letztlich stimmte sie ihnen jedoch zu, weil sie Cassie möglichst authentisch darstellen wollte. Im Gespräch mit ‚Vanity Fair‘ sagte sie: „Er schickte mir alle Drehbücher, und darin waren bereits sämtliche Szenen von Cassie enthalten, auch die OnlyFans-Szenen. Danach rief er mich an, und wir haben ausführlich darüber gesprochen. Er fragte mich, wie ich mich dabei fühle, und ich sagte ihm: ‚Hör zu, ich spiele eine Figur.'“ Weiter erklärte sie: „Stimme ich allen Entscheidungen von Cassie zu? Würde ich persönlich dieselben Entscheidungen treffen? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin Schauspielerin, und das ist mein Beruf. Das ist Cassies Leben. Um ihrer Figur gerecht zu werden und sie so darzustellen, wie sie gedacht ist, muss ich Sams Vision zum Leben erwecken und Cassie auf die verletzlichste und verrückteste Weise spielen.“

Obwohl einige Zuschauer die Anzahl der freizügigen Szenen in der dritten Staffel kritisiert haben, kann Sydney nachvollziehen, warum Sam Levinson diesen Handlungsstrang gewählt hat. Sie sagte: „Von Anfang an sieht man, dass Cassie ein starkes Bedürfnis hat, geliebt zu werden. Sie braucht Bestätigung von anderen Menschen. Sie weiß nicht, wie sie sich selbst lieben soll, solange nicht jemand anderes sie liebt. Deshalb verstehe ich, wie Sam sie in Staffel drei an diesen Punkt gebracht hat.“ Sie fügte hinzu: „Ich denke, sie war vor allem von der Vorstellung begeistert, dass all diese Menschen sie mögen, sie kennen und sie das Gefühl bekommt, dass ihre Welt größer geworden ist.“

Sam Levinson verriet kürzlich, dass Sydney ihn sogar dazu ermutigt habe, die entsprechenden Szenen beizubehalten, weil sie nicht wollte, dass die Handlung um Cassies OnlyFans-Karriere abgeschwächt wird. Im Gespräch mit der ‚New York Times‘ sagte er: „Es ist lustig. Als ich das zuerst schrieb, dachte ich: ‚Vielleicht drehen wir das alles ohne Nacktheit. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, bestimmte Dinge anders zu filmen.‘ Und sie sah mich an und sagte: ‚Machst du Witze? Ich spiele ein OnlyFans-Model. Willst du das wirklich umgehen?‘ Da dachte ich nur: ‚Ja, okay, das ist ein berechtigter Einwand.'“