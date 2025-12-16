Film Sydney Sweeney verspricht bei LA-Premiere: ‚The Housemaid‘ wird ‚pikant‘

Sydney Sweeney -Avalon - 2025 - The Housemaid premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin verspricht den Fans gute Unterhaltung mit ihrem neuen Film.

Sydney Sweeney hat angeteasert, dass ‚The Housemaid‘ die Zuschauer gut unterhalten wird.

Die 28-jährige Schauspielerin ist ab dem 15. Januar in der Verfilmung des Thrillers von Bestsellerautorin Freida McFadden zu sehen. Sweeney versprach nun, dass ‚The Housemaid‘ „spaßig“ und „köstlich“ sei. Im Gespräch mit ‚TheMovieReport.com‘ plauderte sie aus: „Es macht Spaß, es ist pikant, es ist köstlich. Es enthält alle möglichen Gefühle. Wenn du einfach nur eine gute Zeit haben willst … wirst du vor dem Bildschirm schreien, lachen und weinen. Wir geben jedem so viel. Es ist also eine gute emotionale Reinigung für dich selbst.“

Bei der Premiere von ‚The Housemaid‘ am Montag (15. Dezember) im TCL Chinese Theatre in Los Angeles ließ Sweeney ihre innere Marilyn Monroe durchscheinen und bezauberte in einem tief ausgeschnittenen weißen Neckholder-Kleid. Die maßgeschneiderte Robe stammte von der Brautmodendesignerin Galia Lahav und wies neben dem figurbetonten Oberteil einen schwingenden Rock auf, der mit einem federbesetzten Saum endete. Der Look wurde vielfach mit dem ikonischen Kleid verglichen, das Monroe 1955 in ‚Das verflixte 7. Jahr‘ getragen hatte.

Sweeney rundete das Outfit mit einem auffälligen roten Lippenstift und schimmerndem Make-up ab und setzte so voll auf den Hollywood-Glamour der goldenen Ära. Die ‚Christy‘-Darstellerin wurde von ihrer Kollegin Amanda Seyfried begleitet, die in einem glitzernden roten Kleid und goldenen Sandaletten beeindruckte. Die beiden posierten gemeinsam auf dem roten Teppich, während die Vorfreude auf den psychologischen Thriller wächst.

Basierend auf McFaddens Roman von 2022 folgt ‚The Housemaid‘ Millie (Sweeney), einer jungen Frau, die scheinbar ihren Traumjob bekommt, aber von ihrer zunehmend unberechenbaren Arbeitgeberin Nina (Seyfried) gequält wird. Schließlich entdeckt Millie, dass Nina und ihr Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) einige düstere Geheimnisse verbergen.