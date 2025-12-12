Stars Sydney Sweeney: Viele Emotionen nach ‘Christy‘-Drehschluss

Sydney Sweeney at The Housemaid Special Screening 9 - FAMOUS - December 2 2025 - New York City BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney verspürte nach Abschluss der Dreharbeiten zu ‚Christy‘ eine „bittersüße Leere“.

Die 28-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Sportdrama eine ehemalige Profiboxerin, und Sweeney hat zugegeben, dass sie nach Drehschluss eine ganze Bandbreite an Emotionen durchlebt hat.

Die blonde Schönheit, die in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Es war diese bittersüße Leere. Man ist so stolz auf die Arbeit, die man geleistet hat. Es ist eine Traumrolle. Man hat gerade sechs Monate lang alles erlebt, was man sich jemals gewünscht hat. Dann umarmen und küssen sich alle, und man muss sich für immer davon verabschieden.“

Christy Martin war in den 1990er Jahren die bekannteste Boxerin Amerikas, und Sweeney entwickelte während der Dreharbeiten eine enge Beziehung zu der ehemaligen Sportlerin. Die Schauspielerin war sich auch bewusst, dass ihre Rolle anders war als alles, was sie bisher gespielt hatte. Sweeney, die sich für die Rolle in Topform gebracht hatte, erzählte: „Ich erinnere mich, wie ich vor dem Spiegel stand – ich hatte noch mein Gewicht – und dachte: ‚So etwas werde ich nie wieder machen können.‘ Das machte mich wirklich traurig. Ich weiß nicht, ob ich das Ende davon schon wirklich verarbeitet habe, weil wir immer noch in der Presse sind. Ich sehe den Film ständig. Ich bin die ganze Zeit mit [der echten] Christy zusammen.“

Unterdessen betonte die Darstellerin kürzlich, dass sie „Kunst nicht nur für die Zahlen“ mache. Die Schauspielerin gab zu, dass sie „zutiefst stolz“ auf Christy ist – auch wenn sich der Film nicht als kommerzieller Erfolg erwiesen hat.