Stars Sydney Sweeney wurde gesagt, sie solle sich Botox spritzen lassen

Sydney Sweeney - Echo Valley - Apple TV Premiere - London - Getty - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney wurde gesagt, sie solle sich Botox spritzen lassen.

Sydney Sweeney wurde mit 16 Jahren dazu ermutigt, sich Botox spritzen zu lassen.

Die heute 28-jährige Schauspielerin ist in den letzten Jahren zu einer der meistdiskutierten Frauen der Welt geworden, doch schon als Teenager wurde Sydney geraten, ihr Aussehen zu verändern. Sie erzählte ‚Variety‘: „Ich habe sehr starke Augenbrauenmuskeln. Und jemand sagte mir, ich solle mein Gesicht ‚reparieren‘ sonst würde ich es nicht schaffen. Ich solle mir Botox spritzen lassen. Ich war 16! Oder ich bin bei einem Casting, lese meine Szene, und der Casting-Direktor isst dabei eine Tüte Chips. Und ich denke mir: ‚Du passt überhaupt nicht auf.'“

Sydney erklärte außerdem, dass sie es liebt, komplexe Charaktere zu spielen. Sie sagte: „Ich neige dazu, mich zu Figuren hingezogen zu fühlen, die stereotypisch unsympathisch sind, und ich mag es, das Publikum herauszufordern, Empathie für diese Person zu empfinden.“ Sydney spielte in der ersten Staffel von ‚The White Lotus‘ mit und Mike White, der Autor und Schöpfer der Serie, gestand, dass er bei ihrem ersten Vorsprechen beeindruckt war. Er erzählte: „An ihr war einfach etwas sehr Unverstelltes. Sie war sehr sympathisch. Und ich dachte, das wäre hilfreich, weil die Rolle auf dem Papier so unsympathisch ist.“

Unterdessen lobte auch Hollywood-Regisseur Paul Feig Sydney in den höchsten Tönen und bezeichnete die blonde Schönheit als „sehr gewieft“. Er verriet: „Sie ist wahrscheinlich eine der selbstbewusstesten Personen, die ich je getroffen habe – im besten Sinne. Sie ist sehr gewieft. ‚Gewieft‘ klingt berechnend, aber bei ihr ist es einfach so, dass sie sehr klug im Umgang mit Öffentlichkeitsarbeit und sozialen Medien ist. Sie weiß, wonach die Leute dort suchen.“