Film Sylvester Stallone über ‚I Play Rocky‘: ‚Ich bin noch nicht tot!‘

Sylvester Stallone at Toronto International Film Festival premiere of Sly - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 11:00 Uhr

Sylvester Stallone hat gemischte Gefühle dabei, dass seine Lebensgeschichte bereits zum Stoff für einen Hollywoodfilm geworden ist.

‚I Play Rocky‘ erzählt, wie Stallone in den 1970er-Jahren darum kämpfte, seinen Boxerfilm ‚Rocky‘ auf die Leinwand zu bringen. Der junge Sylvester Stallone wird darin von Anthony Ippolito gespielt. Bei einem Gespräch im New Yorker Kulturzentrum 92NY anlässlich seiner Memoiren ‚The Steps‘ wurde der Actionstar gefragt, wie er zu dem Biopic stehe. Seine Antwort fiel mit einem Augenzwinkern aus. „Irgendwie gemischt, denn ich denke mir: ‚Ich bin noch nicht tot. Greifen wir da nicht ein bisschen vor?'“, sagte Stallone.

Zumindest die Besetzung seiner jüngeren Version scheint den 80-Jährigen beeindruckt zu haben. Als Stallone erstmals Aufnahmen von Ippolito in der Rolle sah, musste er offenbar selbst zweimal hinsehen. „Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, ich wäre das; aus einigen Blickwinkeln jedenfalls“, sagte er. Die Ähnlichkeit habe ihn so verblüfft, dass er seiner Tochter das Material zeigte und ihr sagte: „Das ist unglaublich.“ Stallone stellte allerdings klar, dass er selbst nicht an der Produktion beteiligt war. Er habe Ippolito lediglich angeboten, für Fragen zur Verfügung zu stehen. „Ich sagte: ‚Wenn du irgendwelche Fragen hast, bin ich hier'“, erinnerte sich Stallone. Danach habe er sich aus dem Projekt herausgehalten. „Ich lehne mich einfach zurück und schaue zu“, beschrieb er seine Haltung.

Ippolito hatte bereits gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ über seine Begegnung mit Stallone gesprochen. Das Treffen sei für ihn durchaus einschüchternd gewesen, weil er sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als ein Jahr intensiv mit Stallones Leben und Persönlichkeit beschäftigt habe. „Es war sehr überwältigend und einschüchternd“, sagte der Schauspieler. Er habe vor allem versucht zuzuhören und Stallones eigene Sicht auf die damaligen Ereignisse zu verstehen.

‚I Play Rocky‘ konzentriert sich auf die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte des Films, der Stallones Karriere grundlegend veränderte. Das Original ‚Rocky‘ wurde bei den Oscars 1977 zehnmal nominiert und gewann drei Auszeichnungen, darunter den Oscar als Bester Film. ‚I Play Rocky‘ wird bereits im Zusammenhang mit der kommenden Award-Saison diskutiert. Welche Rolle der Film bei den Academy Awards 2027 tatsächlich spielen wird, bleibt allerdings abzuwarten.