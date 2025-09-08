Stars Sylvie Meis: Daran denkt sie jeden Tag

Sylvie Meis denkt immer noch jeden Tag an ihre Krebserkrankung.

Die 47-jährige Moderatorin erhielt vor 16 Jahren die schreckliche Diagnose Brustkrebs. Obwohl sie die Krankheit besiegte und seit vielen Jahren als krebsfrei gilt, schießen Sylvie dennoch tagtäglich Gedanken an diese schlimme Phase in ihrem Leben in den Kopf. Im Gespräch mit 'web.de' gestand sie vor kurzem: "Verbringe ich nach 16 Jahren also einen Tag, ohne nicht mindestens einmal an die Krankheit zu denken? Nein." Anfänglich sei vor allem die Angst vor einer Rückkehr der Krankheit lähmend gewesen. Diese Furcht habe zwar im Laufe der Jahre abgenommen, allerdings begleiten Sylvie die Erinnerungen an ihre Zeit mit dem Krebs weiterhin tagtäglich. Dass sie regelmäßig Nachuntersuchungen vornehmen lassen muss, mache es außerdem nicht leichter, den Krebs endgültig hinter sich zu lassen.



Obwohl sie so eine Erfahrung verständlicherweise nicht noch einmal machen möchte, ist Sylvie auch davon überzeugt, dass die Krankheit auch positive Auswirkungen auf das Leben der damals 31-Jährigen hatte. Sie erklärt: "Ohne dieses herausfordernde Erlebnis hätte ich mein Leben nicht so neu aufgestellt, wie ich es getan habe." Durch die Angst vor dem Tod habe sie nicht nur privat, sondern auch beruflich wichtige Entscheidungen getroffen, die ihr Leben nachhaltig verändert haben. Und der Erfolg spricht für sich: Als Moderatorin führt Sylvie aktuell durch die neue Staffel von 'Love Island VIP', außerdem ist sie weiterhin als Model aktiv und tritt regelmäßig in verschiedenen Fernsehformaten auf.

Bang Showbiz | 08.09.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin besiegte den Krebs schon vor vielen Jahren. Dennoch denkt sie noch tagtäglich an die Erfahrung zurück.

