Stars Sylvie Meis: Dating als Promi ist schwerer

Bang Showbiz | 12.09.2025, 14:00 Uhr

Die TV-Moderatorin findet, dass Promis beim Dating im Nachteil sind.

Sylvie Meis ist der Meinung, dass die Partnersuche für Promis herausfordernder ist.

Die ‚Love Island VIP‘-Moderatorin ist das öffentliche Interesse an ihrem Privatleben gewohnt. Ihre vergangenen Ehen mit Fußballstar Rafael van der Vaart und Künstler Niclas Castello erregten jeweils große Aufmerksamkeit.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verriet Sylvie nun, dass das Dating im Rampenlicht gar nicht so einfach ist. Die 47-Jährige erklärte: „Ich glaube, dass es für Prominente schwieriger ist, einen Partner zu finden. Man steht in der Öffentlichkeit, man wird die ganze Zeit beobachtet.“ Das könne ein großes Hindernis bei der Liebessuche sein.

Außerdem wisse man nie, was die wahren Absichten des Gegenübers seien. „Warum zeigt eine Person Interesse an mir? Ist sie wirklich an mir als Mensch interessiert oder an der öffentlichen Person? Will sie nur selbst berühmt werden und in der Presse landen? Diese Fragen stelle ich mir auch persönlich, wenn ich jemanden date“, schilderte die gebürtige Niederländerin. Das mache es schwer, „sich auf einen Flirt wirklich einzulassen.“

Die TV-Beauty ist der Ansicht, dass es besonders problematisch sei, wenn nur eine Person berühmt ist. „Wenn beide Partner bekannt sind und diese Problematik kennen, ist es, denke ich, einfacher“, fügte Sylvie hinzu. Dann habe man automatisch mehr Verständnis füreinander.