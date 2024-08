Musik SZA kündigt Pause von Live-Auftritten an

SZA - Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 14:00 Uhr

SZA hat angekündigt, dass sie „für eine Weile“ lang eine Pause von Live-Auftritten einlegen wird.

Die 34-jährige Sängerin hat angekündigt, dass sie nach ihrem Auftritt beim Osheaga-Festival in Montreal in Kanada am Sonntagabend (4. August) erst einmal keine Shows spielen wird, da sie sich aktuell auf ihr Privatleben konzentrieren will.

In einem kurzen Statement auf ihrem Account auf X schrieb die Musikerin: „Gestern ist für eine Weile mein letzter Auftritt gewesen. Gott sei Dank bekomme ich endlich mein Leben in den Griff.” Vor der Ankündigung antwortete der Star einem Fan, der sagte, dass die Auftritte der ‚Saturn‘-Sängerin so energiegeladen waren. Die Künstlerin antwortete: „Das macht mich so glücklich, denn das ist alles, was ich versuche!! Ich möchte einfach eure Energie einfangen, sie mit meiner mischen, etwas Liebe hinzufügen und sie dann an euch zurückgeben. Alles innerhalb von 90 Minuten… Ich liebe euch.” SZA war im Juni als Headliner des Glastonbury Festivals aufgetreten und während ihres Konzerts gab sie zu, dass sie „so nervös“ war, bevor sie die Pyramid Stage betrat. Die Sängerin verkündete gegenüber dem Publikum: „Glastonbury, ich war so nervös, heute hier bei euch zu sein. Ich bin so dankbar, ihr habt meine tiefste Liebe und meinen tiefsten Respekt. Ich liebe euch immer, Gott segne euch. Kommt sicher nach Hause, mein Name ist SZA, gute Nacht.“ Die Prominente hatte zuvor offen über ihre psychischen Probleme gesprochen und am Anfang des Jahres verraten, dass sie zu drei verschiedenen Therapeuten geht.