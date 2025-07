Stars Taron Egerton: Social Media ist nicht gut für mentale Gesundheit

Bang Showbiz | 30.07.2025, 09:00 Uhr

Taron Egerton ist auf Instagram zurück. Er glaubt aber, dass soziale Medien schlecht für seine mentale Gesundheit sind.

Taron Egerton glaubt, dass soziale Medien schlecht für seine mentale Gesundheit sind.

Der 35-jährige Schauspieler kehrte kürzlich nach einer langen Netz-Pause zu Instagram zurück, um seinen neuen Film ‚She Rides Shotgun‘ zu promoten. Doch Taron gibt zu, dass er diese Entscheidung schnell bereut hat.

„Ich bin zurückgekommen, um diesen Film zu promoten“, sagte er in der ‚Today‘-Show. „Dieser Film ist ein bisschen wie eine kleine Lokomotive. Es ist schwieriger, die Nachricht über einen Film dieser Größe zu verbreiten.“ Auf die Frage, wie er sich über seine Rückkehr zu Social Media fühle, antwortete Taron: „Ich fühle mich schlechter.“ Der Schauspieler räumte ein, dass Social-Media-Trolle einen nachteiligen Einfluss auf seine mentale Gesundheit haben können. „Ich glaube wirklich nicht, dass es gut für die mentale Gesundheit ist.“ Deswegen will er von Instagram und Co. auch sofort wieder verschwinden, sobald ‚She Rides Shotgun‘ veröffentlicht wurde. Ein gutes Marketing-Tool mag es also sein, aber Taron betonte auch, dass die negativen Aspekte von Social Media die positiven bei weitem überwiegen. Der Hollywoodstar erklärte: „Ich glaube, es geht mir besser ohne.“

Ohne Social Media bekommt Taron außerdem weniger von der Hollywood-Gerüchteküche mit – ein Umstand, den er zu schätzen weiß. Erst kürzlich äußerte sich der Schauspieler zu den Spekulationen, er könne Daniel Craig als James Bond ersetzen. Er betonte, er sei zu „chaotisch“ für die Rolle. Auf die Möglichkeit angesprochen, Bond zu spielen, sagte er zu ‚Collider‘: „Ich glaube nicht, dass ich eine gute Wahl dafür bin. Ich bin zu chaotisch dafür. Ich glaube nicht. Ich liebe James Bond wirklich, und besonders Daniel Craigs Ära.“ Der Filmstar ist überzeugt, dass viele seiner Kollegen besser für die begehrte Rolle geeignet wären: „Ich glaube, ich wäre nicht gut darin. Es gibt so viele coole, jüngere Schauspieler, die großartig darin wären. Ich glaube, die Rolle wäre mit mir verschwendet.“