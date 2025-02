Stars Tate McRae: Untröstlich wegen geleakter Songs

Tate McRae verriet, dass sie am Boden zerstört gewesen sei, als Musik von ihrem neuen Album vor der offiziellen Veröffentlichung online durchsickerte.

Die ‚Sports Car‘-Künstlerin sprach von ihrem Gefühl der Hilflosigkeit, nachdem am Anfang des Jahres Demos von Songs von ihrem neuen Album ‚So Close to What‘ durchgesickert waren.

Im Rahmen einer Spotify-Listening-Party am Dienstag (18. Februar) sagte Tate: „Leider ist viel von dem Album durchgesickert, was verdammt schade war. Ich war einfach so am Boden zerstört, weil ich mir dachte: ‚Dagegen kann ich nichts tun.'“ Die Sängerin fügte hinzu, dass alles, was sie getan habe, war, „ins Studio zu gehen, um noch ein paar Songs zu schreiben.“ Die Musikerin betonte zudem, dass sich die Songs, die die Fans online zu hören bekamen, wahrscheinlich sehr von der endgültigen Version unterscheiden werden, weil ihre Tracks oftmals gemischt und produktionstechnisch geändert werden. Tate arbeitete für den Song ‚I Know Love‘ mit ihrem Freund The Kid Laroi zusammen und gab zuvor zu, dass es „stressig“ gewesen sei, eng mit ihrem Partner zusammenzuarbeiten.