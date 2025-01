Davina Fox und Johannes Scheidweiler „Tatort: Der Stelzenmann“: Das neue Power-Duo Mara und Nico

Ungleiches Dream-Team: Davina Chanel Fox (li.) und Johannes Scheidweiler als Assistenz-Anwärter Mara und Nico (tj/spot)

SpotOn News | 01.01.2025, 21:45 Uhr

Im Ludwigshafen-"Tatort" bringen die ungleichen Assistenz-Anwärter Mara Herrmann und Nico Langenkamp frischen Wind ins Kommissariat. Anscheinend bleiben sie auch zukünftig als dynamisches Duo erhalten.

Im "Tatort: Der Stelzenmann" waren Mara Herrmann (Davina Chanel Fox, 27) und Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler, 25), die konkurrierenden Anwärter auf die vakante Assistenzstelle an der Seite der Kommissarinnen Odenthal (Ulrike Folkerts, 63) und Stern (Lisa Bitter, 40), bereits zum zweiten Mal als ungleiches Duo zu sehen. Da sie auch im nächsten Ludwigshafen-"Tatort" wieder auf der Besetzungsliste stehen, scheint das Dream-Team ein fester Bestandteil des Ensembles zu werden.

Sidekick-Lücke seit Weggang von "Tatort"-Urgesteinen

Seit dem Abschied der Urgesteine Annalena Schmidt (73) und Peter Espeloer (64), die über 25 Jahre lang die vornamenlose Assistentin Frau Keller und den Kriminaltechniker Peter Becker verkörperten, fehlten den Kommissarinnen ihre gewohnten Sidekicks, die ein wenig Schrulligkeit und pfälzischen Lokalkolorit in das Geschehen brachten. Frau Keller und Herr Becker verabschiedeten sich am 7. Januar 2024 im "Tatort: Avatar" in den TV-Ruhestand.

Wie es aussieht, könnte die hinterlassene Lücke im Ludwigshafener Kriminalkommissariat langfristig nicht nur durch eine einzelne neue Assistentin, sondern wieder durch ein im Hintergrund agierendes Duo ausgefüllt werden.

Skurrile Rollen-Debüts in der letzten Folge

Die neuen Charaktere Mara Herrmann und Nico Langenkamp traten in der vergangenen Folge "Tatort: Dein gutes Recht" erstmals in Erscheinung. Neben ihrer Ermittlungsarbeit mussten die Kommissarinnen Odenthal und Stern in dem Fall zahlreiche Bewerbungsgespräche mit völlig ungeeigneten Anwärterinnen auf die unbesetzte Assistentenstelle durchführen. Nach dem erfolglosen Casting bot sich Mara Hermann, die dynamische und von dem Macho-Gehabe ihres Chefs frustrierte Assistentin des LKA-Ekelpakets Kurt Breising (Bernd Hoelscher, 54), überraschend für die Stelle an, was bei den Kommissarinnen für Begeisterung sorgte.

Als die Entscheidung bereits gefallen zu sein schien, brachte sich jedoch Nico Langenkamp, ein augenscheinlich ziemlich verschnarchter und langhaariger Softie aus der internen Poststelle als Kandidat ins Spiel. Den entsetzten Kommissarinnen eröffnete er, dass ihm die Stelle bereits von der Personalabteilung aufgrund eines Verfahrensfehlers zugesprochen worden sei. Seine Ansage: "Die haben mir zu spät Bescheid gegeben wegen der Bewerbungsfrist – das ist Diskriminierung".

Ungleiche Konkurrenten werden zum Dream-Team

Bis zum nun ausgestrahlten "Tatort: Der Stelzenmann" schien es darauf hinauszulaufen, dass Mara zur neuen Assistentin erkoren wird und der kauzige Nico wieder in der Poststelle verschwindet. In der jüngsten Folge tauchen die beiden Newcomer jedoch wieder zusammen auf und verschmelzen innerhalb kürzester Zeit zu einem harmonischen Dream-Team, das es sich nicht nehmen lässt, selbst ein wenig mitzuermitteln. Eine Entscheidung darüber, wer den vakanten Posten bekommen soll, wird jedoch auch diesmal nicht getroffen. Mara und Nico verstehen sich jedenfalls derartig gut, dass sie sich die Stelle erklärtermaßen sogar teilen würden.

Dass das nunmehr etablierte ungleiche Power-Duo als langfristiger Bestandteil des Ludwigshafener "Tatort"-Ensembles vorgesehen sein könnte, scheint naheliegend. Wie die Filmschaffenden-Datenbank "Crew United" verrät, werden Fox und Scheidweiler offenbar auch im nächsten Odenthal-"Tatort" wieder dabei sein.

Davina Chanel Fox – Schauspielerin und Sprachtalent

Davina Chanel Fox, die in ihrer Rolle als Mara mit einem beeindruckenden pfälzischen Dialekt aufwarten kann, kam erst über Umwege zur Schauspielerei. In ihre berufliche Karriere startete die 1997 in Texas geborene Pfälzerin zunächst über ein Volontariat bei dem regionalen Radiosender "Antenne Kaiserslautern", bei dem sie ihr Talent als Sprecherin und Moderatorin entdeckte. Als Tochter eines US-Soldaten und einer deutschen Mutter wuchs sie durch den Kontakt zu ihren urpfälzischen Großeltern dreisprachig auf und beherrscht fließend Englisch, Deutsch und Pfälzisch.

Nach dem Radio-Volontariat absolvierte sie eine Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel Hamburg, die sie vor rund zweieinhalb Jahren beendete. Danach starte sie mit ersten Rollen in ihre professionelle Schauspielkarriere. Neben einem ersten Theater-Engagement bei den Burgfestspielen Bad Vilbel, wo sie in der Produktion "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" den Jim Knopf verkörperte, war sie 2022 auch erstmals in einem "Tatort" zu sehen. In der Ludwigshafener Episode "Tatort: Gold" trat sie in einer kleinen Nebenrolle als Zeugin Angelika Berger auf, die Odenthal und Stern sachdienliche Hinweise vermittelte.

Johannes Scheidweiler – Charakterkopf mit Bühnenerfahrung

Der 1999 geborene Johannes Scheidweiler startete seine Schauspielkarriere ohne Umschweife gleich nach dem Abitur mit einem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Bereits in den Jahren davor hatte er erste Theatererfahrungen an einer Dresdner Kinder- und Jugend-Theaterschule gesammelt.

Schon während seines Studiums wirkte das Nachwuchstalent in Produktionen der Schaubühne Berlin und der Berliner Volksbühne mit. Seit der Spielzeit 2020/21 ist Scheidweiler festes Ensemble-Mitglied des Staatstheaters Cottbus, wo er zuletzt in Georg Büchners "Woyzeck" die Hauptfigur verkörperte.

Neben seinen zahlreichen Theater-Aktivitäten fand der Schauspieler jedoch auch immer wieder Zeit für diverse TV- und Kino-Projekte. Für seine Rolle in der Historienfilm-Satire "Another German Tank Story" (2022) wurde er 2024 auf dem Filmfest München für den "Förderpreis Neues Deutsches Kino" und dem Internationalen Film Festival Braunschweig für die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Nachwuchsdarsteller" nominiert.

Auch vor seinem Einstieg als Ludwigshafener Assistenten-Anwärter Nico Langenkamp trat Scheidweiler bereits in einem "Tatort" in Erscheinung. So war er 2020 in dem Berliner "Tatort: Das perfekte Verbrechen" als mordverdächtiger Student einer juristischen Elite-Hochschule zu sehen.