Alessija Lause übernimmt „Tatort: Made in China“: Das ist die neue Chefin von Faber

Alessija Lause spielt im Dortmunder "Tatort" die Chefin der Mordkommission, Iva Klasnić. (dr/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 20:46 Uhr

Der Dortmunder "Tatort" bekommt Verstärkung: Alessija Lause übernimmt als Kommissarin Iva Klasnić die Leitung der Mordkommission. Das sorgt für Spannungen im Team - besonders mit Rosa Herzog, die den Posten übergangsweise innehatte - und natürlich auch mit Peter Faber...

Fester Zuwachs im Dortmunder-"Tatort"-Team. Bereits im Fall "Cash" aus dem Februar 2024 kennen Krimi-Fans die Figur der Kommissarin Iva Klasnić, gespielt von Alessija Lause (44). Sie ermittelte gegen eine Unterweltgröße und schleuste Jan Pawlak (Rick Okon, 35) undercover in bei ihm ein. Am Ende quittierte Pawlak seinen Job bei der Polizei. Im zweiten Dortmund-"Tatort: Made in China" übernimmt Klasnić nun den Job als Leiterin der Mordkommission und ist damit die direkte Vorgesetzte von Peter Faber (Jörg Hartmann, 55) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36)…

Diese Veränderung sorgt besonders bei Rosa Herzog für Unmut, da sie diese Position übergangsweise selbst innehatte. Zusätzlich belastet wird das Verhältnis durch Herzogs Vorwurf an Klasnić, sie hätte Pawlak für ihre Zwecke instrumentalisiert. Die neue Chefin zeigt sich von diesen Anschuldigungen jedoch unbeeindruckt. Obwohl Klasnić einen kooperativen Führungsstil bevorzugt, macht sie unmissverständlich klar, dass auch in einem System mit flachen Hierarchien letztendlich sie die Entscheidungsgewalt hat und diese auch nutzen wird. Faber scheint sich mittlerweile damit abgefunden zu haben, nicht mehr das Sagen in der Mordkommission zu haben, jedoch kommt er mit seiner neuen Chefin überhaupt nicht klar. Die kommenden Dortmund-Fälle versprechen einige spannende Entwicklungen im "Tatort"-Team.

Das ist der Werdegang von Alessija Lause

Verkörpert wird Klasnić wie bereits erwähnt von der deutsch-kroatischen Schauspielerin Alessija Lause aus dem bayerischen Bad Aibling. Lause startete ihre Karriere bereits als Kind mit einem Musikvideo und Auftritten im Kinderfernsehen. Nach dem Abitur ging sie nach Kroatien, wo sie als Regieassistentin arbeitete und erste Theatererfahrungen sammelte. Ohne klassische Schauspielausbildung bildete sie sich durch verschiedene Workshops weiter und etablierte sich zunächst als Tänzerin.

Ab 2006 begann ihre Film- und Fernsehkarriere mit regelmäßigen Rollen in deutschen TV-Produktionen. Bemerkenswert war ihre Rolle als transsexuelle Blumenhändlerin im Magdeburger "Polizeiruf 110: Zehn Rosen" (2019), die sie ihr viele positive Kritiken einbrachten. Parallel arbeitete sie bis 2013 auch als Stuntfrau und doubelte zum Beispiel bereits internationale Stars wie Cate Blanchett (55) und Diane Kruger (48).

Auch in ihrer zweiten Heimat Kroatien ist die 44-Jährige wohlbekannt. 2015 wurde sie zum Beispiel von den Lesern der kroatischen Tageszeitung "Večernji List" als beliebteste im Ausland lebende kroatische Schauspielerin ausgezeichnet. Lause ist auch im "Tatort"-Universum keine Unbekannte. Vor ihrer Rolle der Kommissarin Klasnić spielte sie bereits im Jahr 2012 im "Tatort: Das goldene Band" an der Seite Maria Furtwängler (58) eine Polizistin. Ihr zweiter Auftritt folgte 2019 im Kölner "Tatort: Bombengeschäft" als eine traumatisierte Witwe.