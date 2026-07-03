Musik Taylor Momsen nutzt Songwriting als Therapie: ‚So komme ich zurecht‘

Taylor Momsen - February 2023 - Avalon - Stella McCartney x Adidas Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 09:00 Uhr

Die The Pretty Reckless-Frontfrau verarbeitet alles in ihrem Leben mit dem Schreiben von neuen Songs.

Taylor Momsen nutzt das Songwriting als „Therapie“ in all den „unglaublich schweren“ Phasen ihres Lebens.

Die Singer-Songwriterin hat bereits früher offen über den Umgang mit Depressionen und Trauer gesprochen. Die The Pretty Reckless-Frontfrau greift beim Schreiben von Songs auf diesen Prozess zurück, um mit den schwierigen Momenten des Lebens fertigzuwerden. „Ich habe angefangen zu schreiben, als ich fünf Jahre alt war, und ich bin sehr dankbar, dass ich schon so früh erkannt habe, dass es ein Werkzeug ist, das mir ermöglicht, völlig frei zu sein“, erzählte sie im Gespräch mit ‚NME‘.

Taylor habe gelernt, alles aufzuschreiben, was sie denke. Dadurch könne sie die Welt um sich herum besser verarbeiten. „Das hat mir auch im Erwachsenenleben extrem geholfen. Und das soll nicht heißen, dass das Leben nicht seinen Preis fordert und Dinge manchmal unglaublich schwer sind, aber das Schreiben kann definitiv manchmal wie Therapie sein“, fügte die 32-Jährige hinzu. Die Musik ist ein essenzieller Teil ihres Lebens. „Ohne das wüsste ich nicht, wer ich wäre oder wo ich wäre. So komme ich zurecht. So gehe ich mit allem um“, betonte sie.

The Pretty Reckless veröffentlichten letzte Woche ihr fünftes Studioalbum ‚Dear God‘. Taylor betonte, dass die Band dasselbe „Feuer“ verspürt habe wie schon beim Debütalbum ‚Light Me Up‘ aus dem Jahr 2010. „Dieses Album fühlt sich für uns sehr inspiriert und frisch an. In vielerlei Hinsicht erinnert es uns an das erste Album“, erklärte sie.

Bereits im März sagte die frühere ‚Gossip Girl‘-Darstellerin, sie freue sich sehr auf die Veröffentlichung. Im Gespräch mit dem Radiosender ‚Rock 95.5‘ in Chicago verriet Taylor: „Ich bin so stolz auf dieses Album und so froh, dass die Leute jetzt wissen, dass es kommt. Das war ein Geheimnis, das ich lange für mich behalten habe, also fühlt es sich gut an, es loszulassen.“