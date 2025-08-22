Stars Taylor Swift backt ’sehr gutes Sauerteigbrot‘ und verschickt es an ihre Freunde

Bang Showbiz | 22.08.2025, 14:00 Uhr

Die Popikone scheint ein Händchen am Herd zu haben und mit ihrem Können regelmäßig ihre Freunde zu beeindrucken.

Taylor Swift backt laut Zoë Kravitz „sehr gutes Sauerteigbrot“ und verschickt es regelmäßig an ihre Freunde, damit sie es probieren können.

Die Popprinzessin sprach kürzlich in einem Interview über ihre Leidenschaft fürs Backen und verriet dabei, dass sie derzeit „tief in einer Sauerteig-Phase“ stecke. Nun bestätigte ihre Schauspielerfreundin in der BBC-Radiosendung ‚The Scott Mills Breakfast Show‘: „Sie macht wirklich sehr gutes Sauerteigbrot… Es ist verrückt.“ Moderator Scott Mills wollte wissen, wann Taylor ihr zuletzt Brot geschickt habe. Darauf sagte Zoë: „Vor etwa einer Woche… Sie hat mir Brot geschickt. Sie ist wirklich eine gute Freundin. Sie backt richtig gutes Brot und teilt es mit ihren Freunden… Stell dir vor, jemand schickt dir einfach Brot. Das ist einfach eine wunderschöne Geste.“

Taylor hatte erst kürzlich im Podcast ‚New Heights‘ mit ihrem Freund Travis Kelce über ihre Backleidenschaft gesprochen und erklärt: „Ich habe alle sechs Monate eine neue Back-Obsession. Im Moment stecke ich sehr tief in meiner Sauerteig-Phase. Die hat mein ganzes Leben übernommen. Ich rede inzwischen 60 Prozent der Zeit über Brot. Es ist zu einem riesigen Thema geworden.“ Sie verriet außerdem, dass sie mit verschiedenen Geschmacksrichtungen experimentiert. Darunter: Blaubeere-Zitrone, Zimtrolle, Zimt-Rosine sowie eine neue Rezeptidee namens ‚Funfetti‘ mit Streuseln. „Es ist inzwischen ziemlich verrückt hier“, berichtete Taylor weiter. „Ich backe ständig Brot, schreibe meinen Freunden Nachrichten und frage: ‚Darf ich dir Brot backen? Ich brauche Feedback. Findest du dieses besser als das andere? Ich habe diesmal den Teig etwas anders gehen lassen.‘ Ich bin auf Sauerteig-Blogs unterwegs. Es gibt eine ganze Community von uns.“

Travis verriet im Podcast außerdem, dass Taylor ihm Brot ins Trainingslager der Kansas City Chiefs geschickt hat. „Es macht so viel Spaß zu sehen, womit sich Taylor zu Hause beschäftigt. Ich bin der glücklichste Mann der Welt.“ Er ergänzte scherzhaft: „Zum Glück trainiere ich jeden Tag, denn ich esse inzwischen echt zu viel Brot.“