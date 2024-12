"The Eras Tour" nach zwei Jahren beendet Taylor Swift bricht wieder Rekord: Umsatzstärkste Tournee aller Zeiten

Taylor Swift hat mit ihrer "Eras Tour" einen weiteren Rekord gebrochen. (the/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 19:08 Uhr

Taylor Swift kann einen weiteren Rekord für sich verbuchen: Ihre "The Eras Tour" geht mit einer Rekord-Summe als umsatzstärkste Tournee aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Das hat das Team der Sängerin bestätigt.

Taylor Swift (34) hat mal wieder einen Rekord gebrochen. Laut "Variety" hat das Team der US-amerikanischen Sängerin bestätigt, dass sie mit ihrer am Sonntag beendeten "The Eras Tour" zwei Milliarden US-Dollar eingespielt habe. Damit schafft sie es mit der umsatzstärksten Welttournee aller Zeiten in die Rekordbücher der Popmusik-Geschichte.

Mit diesen Zahlen bricht Taylor Swift Rekorde

Demnach beträgt die offizielle Bilanz der 21 Monate andauernden Tournee 2.077.618.725 US-Dollar brutto. Diese Summe basiert auf einer Gesamtbesucherzahl von 10.168.008 Menschen, die weltweit für ausverkaufte Shows sorgten. Diese Summe sei doppelt so hoch wie bisherige Summen für Tournee-Einnahmen. Über die offiziellen Zahlen zur Tour berichtete am Montag zuerst die "New York Times", gegenüber "Variety" wurden sie schließlich von einem Sprecher der Sängerin bestätigt.

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei der einzigen anderen Tour, die bislang offiziell die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten hatte, um die "Spheres World Tour" von Coldplay, die diesen Meilenstein nach zweieinhalb Jahren erreichte. Davor war die umsatzstärkste Tour aller Zeiten die "Farewell Yellow Brick Road Tour" von Musik-Legende Elton John (77). Er spielte demnach über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 900 Millionen Dollar ein. Zuvor hatte Ed Sheeran (33) mit seiner "Divine Tour" einen Rekord mit 776 Millionen Dollar eingefahren.

Swifties aus aller Welt waren am Wochenende zum BC Place in Vancouver/Kanada zu den letzten drei Auftritten von Taylor Swifts fast zweijähriger "Eras Tour" geströmt, die sie durch 19 Länder geführt hatte. Die letzte Show gab sie am Sonntagabend (8. Dezember). Um 23:16 Uhr Ortszeit endete die "Eras Tour" laut "Vancouver Sun" offiziell. Damit schließt sich auch ein Stück Musikgeschichte. Denn mit ihrer Welttour hat Taylor Swift neue Maßstäbe gesetzt.

Seit März 2023 auf Tour

Taylor Swift hatte die "Eras Tour" nach der Veröffentlichung ihres zehnten Albums "Midnights" im Jahr 2022 angekündigt. Es war ihre erste Tour seit 2018. Los ging es im März 2023 in Glendale, Arizona. Die Nachfrage nach den dreistündigen Shows war riesig. Mit einer Setlist aus 44 Songs ging Swift mit den Konzerten auf eine Zeitreise und spielte Songs von jedem Album, das sie im Laufe ihrer 18-jährigen Karriere veröffentlicht hatte. Während der Tour veröffentlichte Swift drei weitere Alben – "The Tortured Poets Department" und zwei neu aufgenommene "Taylor's Version" -Veröffentlichungen.