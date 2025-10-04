Stars Taylor Swift dachte nie über Hochzeitsplanung nach

Bevor sie Travis Kelce traf, hatte die Sängerin nie eine Hochzeit in Betracht gezogen.

Taylor Swift hat nie daran gedacht, ihre Hochzeit zu planen, bis sie Travis Kelce kennenlernte. Die ‚Anti Hero‘-Sängerin hat in ihrer Musik oft auf das Thema Ehe angespielt, aber nie wirklich darüber nachgedacht, selbst eine Braut zu sein, bis ihre Romanze mit dem Tight End der Kansas City Chiefs begann. Im Gespräch mit Spice-Girls-Star Emma Bunton bei Heart Radio sagte Taylor, die ihre Verlobung mit Travis Anfang dieses Jahres bekannt gab: „Man würde denken, ich wäre der Typ Mensch gewesen, der sein ganzes Leben lang von einer Hochzeit besessen ist, aber tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, was ich einmal tun oder wollen würde, bis ich die richtige Person getroffen habe. Also habe ich darüber – über Junggesellinnenabschiede oder so – nie nachgedacht. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt darüber nachdenke.“

Emma meinte daraufhin, Taylor habe doch sicher eine „tolle Mädels-Clique“, die ihr bei der Hochzeitsvorbereitung helfen könne, doch der Superstar warnte, dass „alle überall auf der Welt verstreut“ seien. Unterdessen gab die ‚Willow‘-Interpretin zu, dass sie über ihr kommendes „Ehe-Leben-Kapitel“ bislang kaum nachgedacht habe. Sie sagte: „Ich meine, ich habe mich gerade erst verlobt. Diese Dinge sind einfach so passiert.“

Taylor, die am Freitag (03. Oktober) ihr neues Album ‚The Life of a Showgirl‘ veröffentlicht hat, erklärte außerdem, wie Travis ihr mit seinem Heiratsantrag eine riesige Freude machte, indem er während einer Aufnahme seiner ‚New Heights‘-Podcastfolge im August einen besonderen Garten im Hinterhof anlegen ließ, um sie zu überraschen. In der ‚Graham Norton Show‘ sagte der 35-jährige Star: „Er hat mich wirklich überrascht. Während wir im Podcast sprachen, ließ er hinter seinem Haus einen kompletten Garten bauen, um mir dort den Antrag zu machen. Er hat wirklich alles gegeben – zehn von zehn Punkten.“