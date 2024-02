Stars Taylor Swift: Das hat der Kansas City Chiefs-Coach über sie zu sagen

Taylor Swift and Travis Kelce at the Super Bowl Feb 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 08:00 Uhr

NFL-Coach Andy Reid verrät, was er über den Pop-Superstar denkt.

Taylor Swift hat es genossen, die NFL-Spiele von Travis Kelce zu sehen, weil sie ausnahmsweise nicht „der Star“ sein musste.

Die Popsängerin sitzt regelmäßig auf der Tribüne, um ihren Freund bei seinen Spielen für die Kansas City Chiefs anzufeuern. Deren Trainer Andy Reid hat sich nun über die ‚Anti-Hero‘-Hitmacherin geäußert. Dass die Romanze von Taylor und Travis so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt, findet er nicht weiter problematisch.

In der Radiosendung Sendung ‚Fecoe in the Morning‘ auf ‚610 Sports Radio‘ verrät Andy: „Ich war einfach froh, dass sie beide glücklich waren. Trav hat es nie zu einem Problem werden lassen, sie hat es nie zu einem Problem gemacht. Ich glaube, sie hat es wirklich genossen, sich die Spiele anzusehen und nicht im Rampenlicht zu stehen.“

Der Coach fügt hinzu: „Sie konnte da reingehen und Trav war der Mann und sie genoss diese Rolle, nicht der Star des Spiels sein zu müssen. Sie konnte einfach da oben rumhängen und Brittany [Mahomes] und die Mannschaft genießen. Ich fand das alles sehr positiv, eine sehr positive Sache.“

Andy kennt Taylor sogar schon länger als Travis, was der Tight End schockiert zur Kenntnis genommen habe. „Sie kommen aus Pennsylvania und ihr Vater war ein Eagles-Fan – ein Football-Fan, wirklich – ich glaube, er hat in Delaware gespielt, also kennt er das Spiel“, berichtet der 65-Jährige. „Er versteht das. Und sie hat eine tolle Mutter, sie stehen sich sehr nahe. Ich habe sie kennengelernt, als sie noch jung war, und ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass sie es nicht schaffen würde. Sie kommt so gut mit sich selbst zurecht und hat sich in ihrem Leben so gut geschlagen.“