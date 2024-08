Stars Taylor Swift: Doku über die ‚Eras‘-Tour

Taylor Swift Getty 19.08.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 10:12 Uhr

Der Pop-Megastar hat offenbar eine neue Überraschung für seine Fans im Gepäck.

Taylor Swift wird offenbar eine Dokumentation über ihre ‚Eras‘-Tour veröffentlichen.

Die Popsängerin tritt seit März 2023 auf der ganzen Welt mit einer Show auf, die alle ihre bisherigen Studioalben umfasst. Medienberichten zufolge will die 34-Jährige den Mammutprozess in einer Dokumentation festhalten, die während der ‚Eras‘-Tour „heimlich gefilmt“ wurde.

Ein Insider verrät der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Taylor hat seit dem vergangenen Jahr im Stillen hinter den Kulissen der ‚Eras‘-Tour gefilmt. Der Film wird einen umfassenden Einblick in die Tour und die Mechanismen dahinter geben, was für die Fans faszinierend sein wird.“

Der Insider merkt an, dass der Film auch die vereitelten Terroranschläge in der österreichischen Hauptstadt Wien und den Tod von drei jungen Mädchen bei einem Taylor Swift-Tanzkurs in Southport, im Norden Englands, behandeln wird. „Es wird kraftvoll und emotional sein, aber auch eine erbauliche Feier von Taylor und ihren unglaublichen Fans.“

Die ‚Anti-Hero‘-Interpretin beendete am Montagabend (20. August) die europäischen Termine ihrer Welttournee im Londoner Wembley-Stadion, nachdem sie dort rekordverdächtige acht Abende verbracht hatte. Als Überraschungsgast brachte sie Florence Welch auf die Bühne und die beiden sangen den Song ‚Florida!!!‘ von Taylors aktuellem Album ‚The Tortured Poets Department’.

Jack Antonoff trat ebenfalls auf und performte ‚Death By a Thousand Cuts“ und ‚Getaway Car‘, bevor Taylor den Song ‚So Long London‘ als Anspielung auf ihren letzten Auftritt in der englischen Hauptstadt vorstellte. Die Chartstürmerin nutzte den Abend außerdem, um das Musikvideo zu ihrem Song ‚I Can Do It With a Broken Heart‘ zu veröffentlichen.