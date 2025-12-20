Stars Taylor Swift fand inmitten von Liebeskummer ‚Sinn‘

Taylor Swift and Travis Kelce in the Meatpacking District on December 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2025, 13:01 Uhr

Taylor Swift sagt, die ‚Eras Tour‘ gab ihr „Sinn“ in einer turbulenten Phase ihres Privatlebens.

Die 36-jährige Popikone erlebte in der ersten Hälfte ihrer rekordbrechenden Tournee zwei Trennungen – von Joe Alwyn und Matty Healy – und Taylor gibt zu, dass sie zeitweise große Schwierigkeiten hatte, mit dem Herzschmerz umzugehen. Die Chartstürmerin, die inzwischen mit NFL-Star Travis Kelce verlobt ist, sagt in ihrer Disney-Doku-Reihe ‚The End of Era‘: „Es gab Momente auf dieser Tour, in denen die Tour wirklich das Einzige war, was mich in meinem Leben am Laufen hielt. Aber es gab nie Momente, in denen ich dachte: ‚Oh, ich will die Tour abbrechen, weil die Tour so hart ist.‘ Nein, mein Privatleben war hart.“

Taylor stellte fest, dass ihr die Tour inmitten ihrer persönlichen Probleme ein Gefühl von „Sinn“ gab. Die Sängerin erklärte: „Ich habe in der ersten Hälfte dieser Tour zwei Trennungen durchgemacht. Das sind tatsächlich viele Trennungen. Diese Show war es, die mir Sinn gegeben hat und mir geholfen hat, morgens aufzustehen. Die Tour war nie das Schwierige in meinem Leben. Die Tour war das, was mir ermöglicht hat, außerhalb des ganzen Sche**es, der in meinem Leben passiert ist, einen Sinn zu finden.“

Taylor gab ihre Verlobung mit Travis Anfang dieses Jahres bekannt und ihr wurde zuvor zugeschrieben, seine Kansas City Chiefs in ein „weltweites Team“ verwandelt zu haben. Patrick Mahomes – Travis’ Teamkollege bei den Kansas City Chiefs – sagte dem ‚Time‘-Magazin: „[Die Chiefs] sind von einem landesweiten Team, das irgendwie global war, zu einem vollständig globalen, weltweiten Team geworden. Das kam durch Taylors Fanbase.“