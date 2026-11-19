Musik Taylor Swift feiert nach 13 Jahren Bühnencomeback bei den CMA Awards

Taylor Swift - CMA Awards 2026 - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 18:00 Uhr

Taylor Swift ist am Mittwoch (18. November) erstmals seit 13 Jahren wieder bei den CMA Awards aufgetreten.

Die 36-jährige Sängerin kehrte für die Countrymusik-Preisverleihung nach Nashville zurück und erinnerte mit ihrem Auftritt an ihre musikalischen Anfänge. Gleichzeitig präsentierte sie ihren neuen Song ‚I Knew It, I Knew You‘ aus dem Film ‚Toy Story 5‘.

Swift, die ihre Karriere als Countrymusikerin begann, bevor sie zum internationalen Popstar wurde, war mit dem Lied in der Kategorie ‚Single des Jahres‘ nominiert. Für ihre Rückkehr hatte sie eine Darbietung vorbereitet, die ihre frühen Erfolge mit ihrer aktuellen Musik verband. Der Auftritt begann hinter der Bühne, wo Swift auf ihrem Weg zum Publikum mehreren bekannten Countrykünstlern begegnete. Anschließend sang sie ihren frühen Hit ‚Our Song‘ und kombinierte ihn mit ‚I Knew It, I Knew You‘. Dabei spielte sie eine glitzernde blaue Gitarre mit Wolkenmotiven, die an ‚Toy Story 5‘ erinnerten. Unterstützung erhielt sie von Keith Urban, der sie bei ‚Our Song‘ auf dem Banjo begleitete. Während der Inszenierung waren außerdem Brad Paisley, Little Big Town, Sugarland, Brooks Dunn, Lainey Wilson, Eric Church und Bill Anderson zu sehen.

Für Swift war es eine besondere Rückkehr zu einer Preisverleihung, mit der sie seit fast zwei Jahrzehnten verbunden ist. Zwar hatte sie die CMA Awards auch nach ihrem Wechsel zur Popmusik besucht und 2016 Garth Brooks die Auszeichnung als ‚Entertainer des Jahres‘ überreicht, zuletzt war sie dort jedoch 2013 selbst aufgetreten.

Eine weitere Trophäe konnte Swift an diesem Abend nicht gewinnen. In der Kategorie ‚Single des Jahres‘ setzte sich Ella Langley mit ihrem Hit ‚Choosin‘ Texas‘ durch. Dennoch übernahm Swift später eine weitere wichtige Aufgabe: Sie überreichte Brooks Dunn den ‚Willie Nelson Lifetime Achievement Award‘ für ihr Lebenswerk. In ihrer Laudatio würdigte sie den Einfluss des Duos auf die Countrymusik. „Wenn man bedenkt, dass sie der Welt unvergängliche Kracher wie ‚Boot Scootin‘ Boogie‘, ‚My Maria‘, ‚Red Dirt Road‘ und ‚Ain’t Nothing ‚Bout You‘ geschenkt haben, sind Brooks Dunn die perfekten Empfänger dieser Auszeichnung“, erklärte Swift.

Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass man offenbar auch „eine gewaltige Menge an Aura-Punkten“ brauche, um einen Preis zu gewinnen, der nach Willie Nelson benannt sei. Anschließend erinnerte sie an ihre persönliche Verbindung zu Ronnie Dunn und Kix Brooks. Dunn habe ihr wertvolle Ratschläge gegeben, während Brooks sie gerne aufziehe. Beide schätzten ihre Familien, ihre Fans und die Countrymusik.

Der große Star des Abends war allerdings Ella Langley. Die 27-jährige Sängerin gewann insgesamt sechs Auszeichnungen und stellte damit einen neuen Rekord für die meisten CMA-Trophäen eines einzelnen Künstlers bei einer Preisverleihung auf. Langley siegte in den Kategorien ‚Entertainer des Jahres‘, ‚Album des Jahres‘, ‚Single des Jahres‘, ‚Song des Jahres‘, ‚Sängerin des Jahres‘ und ‚Musikvideo des Jahres‘. Außerdem trat sie gemeinsam mit Miranda Lambert auf und sang ‚Snakeskin Boots‘. Bei der Entgegennahme der wichtigsten Auszeichnung des Abends zeigte sich Langley überwältigt und scherzte, dass das Publikum sie inzwischen möglicherweise oft genug auf der Bühne gesehen habe. „Das war der außergewöhnlichste Abend“, sagte sie. „Ich könnte morgen aufhören und hätte trotzdem die beste Karriere meines Lebens gehabt.“