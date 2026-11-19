Musik Ella Langley feiert Rekorderfolg bei den CMA Awards

Ella Langley - Getty Images - CMA Awards - Nashville - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 10:00 Uhr

Country-Star Ella Langley hat bei den CMA Awards in Nashville gleich sechs Auszeichnungen gewonnen.

Ella Langley hat bei den CMA Awards in Nashville Musikgeschichte geschrieben.

Die 27-jährige Country-Sängerin gewann am Mittwoch (18. November) gleich sechs Auszeichnungen und stellte damit einen neuen Rekord für die meisten CMA-Awards innerhalb einer einzigen Preisverleihung auf. Damit übertraf sie die bisherige Bestmarke, die sich Johnny Cash (1969), Vince Gill (1993), Alan Jackson (2002) und Lainey Wilson (2023) geteilt hatten. Langley wurde in den Kategorien ‚Single of the Year‘, ‚Musical Event of the Year‘, ‚Music Video of the Year‘, ‚Album of the Year‘, ‚Entertainer of the Year‘ und ‚Female Vocalist of the Year‘ ausgezeichnet.

Nach ihrem Gewinn als ‚Entertainer of the Year‘ scherzte die Sängerin, dass das Publikum ihrer Erfolge inzwischen überdrüssig sein könnte. Zuvor hatte sie gemeinsam mit Miranda Lambert den Song ‚Snakeskin Boots‘ performt. Bei ihrer Dankesrede in der Bridgestone Arena erklärte Langley: „Das war der schönste Abend überhaupt. Ich könnte morgen aufhören und hätte trotzdem die beste Karriere meines Lebens.“

Auch Moderatorin Lainey Wilson nahm den historischen Erfolg mit Humor. Sie hatte für Langley einen besonderen Scherz parat: „Ich hatte gesagt, ich würde dir einen mit Glitzersteinen besetzten Besen mitbringen. Ich wusste doch, dass du hier alles abräumen würdest, Girl.“ Bereits zuvor hatte Langley ihre Begeisterung für Country-Musik zum Ausdruck gebracht, nachdem sie für ihr Album ‚Dandelion‘ den Preis für das Album des Jahres erhalten hatte. Auf der Bühne erklärte sie: „Mir fehlen die Worte. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich das tun darf, was ich tue, und dass ich es gemeinsam mit den Menschen machen darf, mit denen ich so gerne zusammenarbeite.“ Außerdem betonte die US-Amerikanerin, wie sehr sie Country-Musik liebe.

An anderer Stelle des Abends überreichte Taylor Swift den Willie Nelson Lifetime Achievement Award an das Country-Duo Brooks and Dunn. Die 36-Jährige, die zuvor ‚I Knew It, I Knew You‘ aus ‚Toy Story 5‘ performt hatte, würdigte die beiden Musiker und scherzte über deren außergewöhnlich hohe „Aura-Punkte“. Swift erklärte, der Preis sei Künstlern vorbehalten, die in der Country-Musik unvergleichliche Höhen erreicht hätten. Mit Hits wie ‚Boot Scootin‘ Boogie‘, ‚My Maria‘, ‚Red Dirt Road‘ und ‚Ain’t Nothing ‚Bout You‘ seien Brooks and Dunn die perfekten Preisträger dieser Auszeichnung.