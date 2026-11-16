Musik Grammy-Nominierungen 2027: Beyoncé erreicht historische Marke, RAYE führt das Feld an

Beyoncé - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 18:00 Uhr

Beyoncé hat einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere erreicht.

Die 45-jährige Sängerin wurde zum 100. Mal für einen Grammy nominiert und ist damit die erste Künstlerin, die diese Marke erreicht hat. Ihre jüngste Nominierung erhielt sie für den Song ‚Morning Dew (Donk)‘ in der Kategorie ‚Beste R B-Solodarbietung‘. Insgesamt hat Beyoncé bislang 35 Grammy Awards gewonnen.

Die historische Nominierung gehört zu den Höhepunkten der Bekanntgabe der Grammy-Kandidaten für 2027 am Montag (16. November). Besonders erfolgreich schnitt dabei RAYE ab, die mit elf Nominierungen das Feld anführt. Dahinter folgt Rosalía mit neun Nennungen.

Zu den acht Anwärtern auf die Auszeichnung ‚Album des Jahres‘ gehören ‚The Art of Loving‘ von Olivia Dean, ‚you seem pretty sad for a girl so in love‘ von Olivia Rodrigo, ‚The Life of a Showgirl‘ von Taylor Swift und ‚Dandelion‘ von Ella Langley. Ebenfalls nominiert sind ‚The Romantic‘ von Bruno Mars, ‚Lux (Complete Works)‘ von Rosalía, ‚Lost Weekend‘ von Phoebe Bridgers und ‚This Music May Contain Hope‘ von RAYE.

Taylor Swift erhielt insgesamt fünf Nominierungen. Neben der Chance auf den Preis für das ‚Album des Jahres‘ ist sie mit ‚The Fate of Ophelia‘ auch in der Kategorie ‚Aufnahme des Jahres‘ vertreten. Ihr Song ‚I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)‘ wurde sowohl für den ‚Song des Jahres‘ als auch als ‚Bester für visuelle Medien geschriebener Song‘ nominiert. Darüber hinaus darf Swift mit ‚The Life of a Showgirl‘, einer Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter, auf den Grammy für die ‚Beste Popdarbietung eines Duos oder einer Gruppe‘ hoffen.

Neben den Spitzenreiterinnen RAYE und Rosalía erhielten Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers und Ella Langley jeweils sieben Nominierungen. Olivia Dean, Bruno Mars und Leon Thomas kommen auf jeweils sechs Nennungen.

Auch Madonna ist bei der kommenden Verleihung mehrfach vertreten. Die Popikone erhielt vier Nominierungen, darunter für ‚Danceteria‘ in der Kategorie ‚Beste Dance-Pop-Aufnahme‘ und für ‚Confessions II‘ als ‚Bestes Dance-/Electronic-Album‘.

Die verstorbene Country-Legende Dolly Parton wurde posthum zweimal in der Kategorie ‚Beste Countrydarbietung eines Duos oder einer Gruppe‘ nominiert. Eine der Nominierungen erhielt sie für ‚Light of a Clear Blue Morning‘, eine Zusammenarbeit mit Miley Cyrus, Lainey Wilson, Reba McEntire und Queen Latifah. Die zweite Nennung gilt dem Song ‚Butterfly‘, den sie gemeinsam mit der Zac Brown Band aufgenommen hatte.

Für Aufmerksamkeit sorgte außerdem Kanye West, der inzwischen unter dem Namen Ye auftritt. Sein Album ‚Bully‘ wurde in der Kategorie ‚Bestes Rap-Album‘ nominiert.

Harvey Mason Jr., Geschäftsführer der Grammy-Organisation, nutzte die Bekanntgabe der Nominierungen, um angesichts des zunehmenden Einsatzes künstlicher Intelligenz in der Musikbranche die Bedeutung menschlicher Kreativität hervorzuheben. „Ich weiß, dass es viel Unsicherheit darüber gibt, was künstliche Intelligenz für uns alle und für unsere Musik bedeutet“, erklärte er. Gerade deshalb sei es wichtig, die Menschen zu würdigen, die hinter den Songs und Alben stünden. „Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir die menschlichen Schöpfer hinter der Musik ehren.“

Die Grammy Awards 2027 werden am Sonntag, dem 7. Februar 2027, in der Crypto.com Arena in Los Angeles verliehen. Die Veranstaltung wird live auf ABC übertragen und über Disney+ sowie Hulu gestreamt.