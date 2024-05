Für UK-Etappe ihrer Eras Tour Taylor Swift mietet teures Cottage in den Cotswolds

Taylor Swift macht ab 7. Juni Halt in Großbritannien. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 16:30 Uhr

Taylor Swift soll während der Großbritannien-Etappe ihrer Eras Tour in einem luxuriösen Cottage in den Cotswolds wohnen. Auch Freund Travis Kelce soll wohl mit einziehen.

Megastar Taylor Swift (34) schläft während ihrer Eras Tour nicht etwa im Tourbus. Für ihre Konzerte in Großbritannien hat sich "Fortnight"-Sängerin nun offenbar in einem luxuriösen Cottage in den Cotswolds eingemietet. Wie die britische "The Sun" berichtet, ist das Haus rund 3,3 Millionen Pfund wert. Freund Travis Kelce (34) soll das Cottage demnach mit ihr beziehen.

Video News

Taylor Swift ist seit März 2023 mit ihrer Eras Tour unterwegs, am 11. Mai begann der Europa-Abschnitt der Tournee. Die Großbritannien-Etappe der Tour startet am 7. Juni in Edinburgh und endet nach zehn Terminen am 23. Juni in London. Anschließend geht es nach Dublin, Amsterdam, Zürich, Mailand, Gelsenkirchen, Hamburg, München, Warschau und Wien, bevor der Popstar vom 15. bis 20. August nochmal fünf Konzerte in London spielt.

Taylor Swift liebt das Landleben

"Taylor will einen Ort, an dem sie sich von der Tournee erholen kann und die ländliche Gegend ist ihr idealer Ort", zitiert die "Sun" einen Insider. "Sie liebt es, sich auf der Bühne in Pailletten zu kleiden, aber wirklich zu Hause fühlt sie sich in matschigen Stiefel an der frischen Luft."

Der perfekte Ort also. Laut der Zeitung befindet sich das Cottage nur einen Steinwurf entfernt vom exklusiven privaten Member-Club Soho Farmhouse bei Chipping Norton – etwa zwei Autostunden von der Hauptstadt London entfernt.

Enge Vergangenheit mit Großbritannien

In Großbritannien dürfte sich Taylor Swift sowieso zu Hause fühlen. Durch ihre sechsjährige Beziehung mit dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (33) verbrachte die Sängerin in den vergangenen Jahren viel Zeit in und um London und soll im Stadtteil Primrose Hill auch lange eine Immobilie besessen oder gemietet haben. Zudem hatte sie Beziehungen mit Sänger Harry Styles (30), DJ Calvin Harris (40), Schauspieler Tom Hiddleston (43) und Musiker Matty Healy (35), die ebenfalls allesamt Briten sind.

Swift singt auch in zahlreichen Songs über die britische Hauptstadt, so etwa in "London Boy" aus ihrem "Lover"-Album aus dem Jahr 2019 oder in "So Long, London" von "The Tortured Poets Department" (2024).