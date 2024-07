Stars Taylor Swift schwärmt von ‚Eras‘-Tour-Erlebnissen

Taylor Swift performs in Dublin June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 11:08 Uhr

Die Chartstürmerin zeigt sich hin und weg von der "atemberaubend schönen" Schweiz.

Taylor Swift hat mit ihrer ‚Eras‘-Tour „so viele Premieren“ erlebt.

Der Popsängerin reist derzeit im Rahmen ihrer Welttournee durch Europa. Gerade erst machte sie Halt in Zürich und spielte für die Schweizer Fans. Am Donnerstag (11. Juli) meldete sich die ‚Fortnight‘-Interpretin auf Instagram zu Wort, um den vergangenen zwei Konzerten Revue passieren zu lassen.

„Die Eras-Tour hat so viele Premieren mit sich gebracht… zum Beispiel war ich vorher noch nie in der Schweiz. Dieser Ort ist atemberaubend schön und ich habe es geliebt, für diese zwei wunderbaren Menschenmengen in Zürich zu spielen“, schwärmt die Musikerin. „Unglaublich, wenn man bedenkt, dass wir nur noch sieben Städte auf dem europäischen Teil der Tournee übrig haben. Als nächstes kommt eine Stadt, auf die ich mich schon so lange gefreut habe: Mailand!“

Bisher ist die ‚Anti-Hero‘-Künstlerin in Frankreich, Spanien, Portugal, Schweden, Großbritannien, Irland und den Niederlanden aufgetreten. Nach dem Ende der Schweizer Shows stehen nur noch Termine in Italien, Deutschland, Polen und Österreich aus, bevor sie zwei weitere Auftritte in London absolviert und in die USA zurückkehrt. In Deutschland wird Taylor Swift in Gelsenkirchen (17. bis 19. Juli), Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli) performen.