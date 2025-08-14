Stars Taylor Swift: Sie zog wegen seiner Bypass-OP wieder bei ihrem Vater ein

Taylor Swift - Houston Texans v Kansas City Chiefs Dec 21 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin verriet, dass sie zu ihrem Vater zog, nachdem dieser sich einer fünffachen Bypass-Operation unterzogen hatte.

Taylor Swift zog vorübergehen zu ihrem Vater Scott Swift, nachdem dieser sich einer fünffachen Bypass-Operation unterzogen hatte.

Die ‚All Too Well‘-Sängerin sprach jetzt über die Genesung ihres Vaters von der schweren Operation, die er im Juni hatte.

Taylor gab im ‚New Heights‘-Podcast ihres Freundes Travis Kelce ein Update über den Gesundheitszustand ihres Vaters und sagte: „Er hat zu all seinen Freunden gesagt: ‚Ihr müsst den Stresstest machen, denn der ist die eigentliche Vorbeugung.‘ Wenn man das schon früher erkennt, dann ist keine Bypass-Operation nötig. Man kann diese Verstopfungen mit Stents und weniger invasiven Methoden beheben.“

Scott habe aber trotz seiner gesundheitlichen Probleme seinen Humor behalten und riss bereits nach dem Aufwachen nach der Operation Witze in seinem Krankenhausbett. Taylor fügte hinzu: „Ich dachte mir, dieser Typ hat Spielgeräte, Schaukeln und Kinderbetten für mich gebaut. Ich baue deshalb jetzt seinen Duschstuhl, seinen Gehwagen und sein Bett, das so aussieht. Es ist einfach surreal gewesen, Mann. Er konnte nicht wirklich alleine laufen.“