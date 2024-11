Musik Taylor Swift: So kam es zur Kollaboration mit The National

Taylor Swift and Aaron Dessner - The Eras Tour - Raymond James Stadium - Tampa - APR 2023 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.11.2024, 10:00 Uhr

Gründungsmitglied Aaron Dessner verrät die Hintergründe zu dem Song ‚The Alcott‘ mit Taylor Swift.

Taylor Swift wollte unbedingt an dem „schrägsten“ Song von The National mitarbeiten.

Die Popsängerin schloss bereits 2014 Freundschaft mit der Indie-Rock-Band. Anschließend produzierte Gründungsmitglied Aaron Dessner ihre Alben ‚Folklore‘ und ‚Evermore‘ aus dem Jahr 2020, wobei die Band auf dem Track ‚Coney Island‘ zu hören war. Taylor revanchierte sich mit einer Kollaboration für den Track ‚The Alcott‘, der auf der The National-Platte ‚First Two Pages of Frankenstein‘ enthalten ist.

Im Gespräch mit dem ‚MOJO‘-Magazin verrät Aaron über die Zusammenarbeit: „Sie war ein großer Fan und ich denke, das ist einer der Gründe, warum es bei uns so gut geklappt hat. Es fühlte sich sehr natürlich an. Obwohl sie ein riesiger Popstar ist, ist sie eigentlich nur jemand, der unglaubliche Songs in verschiedenen Stilen und auf verschiedene Arten macht. Sie sagte: ‚Schickt mir das Schrägste‘, und diesen Dialog mit Matt [Berninger, Frontmann] zu hören, war wirklich stark.“

Matt schreibt normalerweise viel mit seiner Frau Carin Besser, aber er findet, dass Taylor gut in ihre Fußstapfen getreten ist. „[Taylor] hat alles geschrieben, was sie auf ‚The Alcott‘ singt, und das war unglaublich“, verrät er. „Sie brachte die Perspektive der anderen Stimme in das Gespräch ein. Sie hat sich vielleicht in Carin hineinversetzt, denn wir haben mit ihr an einem Punkt darüber gesprochen, wie sie und ich es geschafft haben, Ehepartner und kreative Partner zu sein. Denn das ist schwierig.“