Nach gemeinsamen Hit "Fortnight" Taylor Swift teilt ihre Bewunderung für Post Malone

Taylor Swift und Post Malone haben mit "Fortnight" einen großen Hit gelandet. (eyn/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 14:21 Uhr

Taylor Swift hat in ihrer Instagram-Story ihre Bewunderung für ihren Musikerkollegen Post Malone zum Ausdruck gebracht. Entgegen den Erwartungen der Fans stand der Rapper in London aber nicht mir ihr auf der Bühne.

Taylor Swift (34) und Post Malone (29) haben mit ihrem Song "Fortnight" eines der erfolgreichsten Lieder des bisherigen Jahres veröffentlicht. Die Single debütierte nicht nur an der Spitze der Billboard Global 200, sondern stellte nur einen Tag nach ihrem Release auch einen Streamingrekord bei Spotify auf. Bei den MTV Video Music Awards geht "Fortnight" gleich mit acht Nominierungen ins Rennen um eine Trophäe. In ihrer Instagram-Story hatte Swift nun nur lobende Worte für ihren Kollegen übrig.

Am 17. August teilte sie den Link zum neuen Post-Malone-Album "F-1 Trillion" auf ihrem Account. Dazu verriet sie, dass ihr Bruder Austin Swift (32) ihr zum ersten Mal Musik von der Platte vorspielte, als sie das Musikvideo zu "Fortnight" drehten. "Ich hatte das Glück, diese fantastische Musik am Set des 'Fortnight'-Videos zu hören, als Austin sie mir vorspielte. Es ist unglaublich, wie vielseitig seine künstlerische Arbeit ist", schrieb die Sängerin zu einem gemeinsamen Foto mit Post Malone. Der Rapper sei zudem "einfach der bodenständigste Typ der Welt".

Kein gemeinsamer Auftritt in London

Den Post setzte Taylor Swift nur kurz vor der Samstagabend-Show ihrer "The Eras Tour" im Londoner Wembley Stadion ab. Deswegen vermuteten die Fans, dass Post Malone sie bei der Performance von "Fortnight" unterstützen werde. Als weiterer Hinweis wurde das Symbol einer Schreibmaschine auf dem Plakat mit den Tourdaten in London gesehen: Eine ebensolche Maschine kommt in Swift und Malones gemeinsamen Musikvideo vor.

Der Popstar ist dafür bekannt, seinen Fans immer wieder versteckte Botschaften zu senden. Diesmal lagen sie aber daneben, denn Swift – die am Tag zuvor als Überraschungsgast Ed Sheeran (33) auf die Bühne geholt hatte – performte den Song allein.

Und noch eine weitere Vermutung stellte sich bei dem Konzert als unwahr heraus: Swifties hatten wegen eines neuen Bodysuits spekuliert, dass Taylor Swift bei der Show ihr neu aufgenommenes Album "Reputation (Taylor's Version)" verkünden könnte. Eine solche Ankündigung blieb ebenfalls aus.