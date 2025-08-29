Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Sie planen eine intime Hochzeit

Taylor Swift and Travis Kelce - Engagement Announcement - Ring - August 2025 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 11:00 Uhr

Die Prominenten sollen sich aktuell nicht auf die 'königliche Hochzeit' vorbereiten, von der manche Fans träumen.

Taylor Swift und Travis Kelce sollen sich aktuell nicht auf die „königliche Hochzeit“ vorbereiten, von der manche Fans träumen.

Die Sängerin und der Tight End der Kansas City Chiefs, beide 35 Jahre alt, hatten am Dienstag (26. August) nach zwei gemeinsamen Jahren ihre Verlobung bekanntgegeben. Nun spekulieren die Fans, dass das verliebte Paar eine große Hochzeitsfeier planen könnte.

Ein Insider teilte jetzt in einem Gespräch mit ‚Page Six‘ jedoch mit, dass die Prominenten stattdessen eine kleine, intime Zeremonie planen wollen. Der Nahestehende fügte hinzu: „Es wird zwangloser werden, als die Leute denken.“

Taylor und Travis teilten die schönen Neuigkeiten ihrer bevorstehenden Hochzeit auf ihren Accounts auf Instagram mit ihren Followern. Unter mehreren Bildern des Heiratsantrags, der in einem romantischen Blumengarten stattfand, verkündeten die Stars: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“

Travis entwarf den Verlobungsring für seinen Heiratsantrag in Zusammenarbeit mit Kindred Lubeck von Artifex Fine. Der längliche Diamant ist ein alter Minen-Brillantschliff und könnte laut Experten, die von ‚Page Six‘ zitiert werden, bis zu 1 Million US-Dollar wert sein.