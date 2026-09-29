Musik Taylor Swift unterstützte Bebe Rexha nach Grammy-Kleid-Debakel

Bebe Rexha attends the 2026 MTV Video Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 11:00 Uhr

Taylor Swift stand Bebe Rexha zur Seite, als diese vor den Grammy Awards 2019 Schwierigkeiten hatte, ein Kleid für den roten Teppich zu finden.

Rexha hatte damals öffentlich gemacht, dass mehrere Designer sich geweigert hätten, sie für die Preisverleihung einzukleiden – nach Angaben der Sängerin wegen ihrer Kleidergröße. Nun verriet die 37-Jährige, dass Swift sich damals persönlich bei ihr meldete und Unterstützung anbot.

„Ich erinnere mich noch daran, als ich diese ganze Sache mit den Grammys hatte, weil ich kein Kleid finden konnte, und sie sich bei mir meldete“, erzählte Rexha gegenüber ‚E! News‘. Die Geste sei ihr besonders im Gedächtnis geblieben, weil Swift trotz ihres enormen Bekanntheitsgrades persönlich Kontakt aufgenommen habe. „Eigentlich hat sich niemand wirklich bei mir gemeldet – einige Leute schon, aber dass sie sich auf ihrem hohen Bekanntheitsgrad die Mühe machte, mir das Gefühl zu geben, dazuzugehören, war wirklich, wirklich schön“, sagte Rexha.

Rexha war 2019 für zwei Grammys nominiert und hatte gehofft, für die Preisverleihung ein maßgeschneidertes Kleid eines Designers tragen zu können. Ihr Team kontaktierte deshalb verschiedene Modehäuser. Mehrere Anfragen seien jedoch abgelehnt worden, weil sie nicht der gewünschten Konfektionsgröße entsprochen habe. Daraufhin machte Rexha ihrem Ärger in einem Instagram-Video Luft.

Sie erklärte darin, dass eine Grammy-Nominierung für sie eigentlich ein besonderer Moment gewesen sei und sie sich darauf gefreut habe, ein eigens für sie angefertigtes Kleid zu tragen. Stattdessen hätten mehrere Designer ihrem Team signalisiert, dass sie Rexha nicht einkleiden wollten, weil sie ihnen zu kurvig sei. Die Sängerin reagierte deutlich und erklärte, sie wolle die Kleidung solcher Designer unter diesen Umständen ohnehin nicht tragen. Besonders störte sie nach eigenen Angaben die Botschaft, die damit an andere Frauen gesendet werde. „Wenn eine Größe 6 oder 8 schon zu groß ist, dann weiß ich auch nicht, was ich euch sagen soll“, erklärte sie damals.

Rexha stellte anschließend klar, dass Designer selbstverständlich ihren persönlichen Stil oder ihre Musik ablehnen könnten. Die Kleidergröße einer Frau sollte ihrer Ansicht nach jedoch kein Grund dafür sein, sie vom Tragen bestimmter Mode auszuschließen. „Bestärkt Frauen darin, ihren Körper zu lieben, anstatt Mädchen und Frauen wegen ihrer Kleidergröße das Gefühl zu geben, weniger wert zu sein“, schrieb sie. Ihre Botschaft lautete: „Wir sind in jeder Größe schön!“ Dass Swift sich in dieser Situation persönlich bei ihr meldete, ist Rexha offenbar auch Jahre später noch in Erinnerung geblieben.