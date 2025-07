Stars Taylor Swift will nach Diss von Denise Welch ‚Größe zeigen‘

27.07.2025

Die Popsängerin musste Kritik von der Mutter ihres Ex-Freunds Matty Healy einstecken - so reagiert sie.

Taylor Swift will über den Dingen stehen, nachdem sie von der Mutter ihres Ex-Freundes Matt Healy öffentlich kritisiert wurde.

Die Pop-Ikone und der The 1975-Frontmann waren nach Taylors Trennung von Schauspieler Joe Alwyn im April 2023 kurzzeitig ein Paar. In ihrem Album ‚The Tortured Poets Department‘ nahm Taylor später Bezug auf die Romanze.

Bei einem Auftritt in der Sendung ‚Watch What Happens Live‘ beklagte sich Matts Mutter Denise Welch darüber, dass ihr Sohn nichts über die Beziehung erzählen dürfe. „Offensichtlich darf ich unter Androhung des Todes nicht über dieses Kapitel sprechen – aber ihre Schwiegermutter zu sein ist eine Rolle, von der ich froh bin, sie verloren zu haben“, stichelte die 67-Jährige. Im nächsten Moment beteuerte sie: „Nicht, dass ich irgendetwas gegen sie hätte! Es war einfach… kompliziert. Hör zu, du darfst nichts sagen – und dann schreibt sie [Taylor] ein ganzes Album darüber.“

Doch die Popsängerin, die seit einiger Zeit mit NFL-Star Travis Kelce liiert ist, will sich von Denises spitzen Bemerkungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ein Insider verriet gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Taylor findet es ein bisschen dreist, aber sie muss Größe zeigen. Wenn überhaupt etwas dazu in einem künftigen Song verarbeitet würde – dann wäre das ihre Art zu antworten. Aber im Moment will sie es einfach auf sich beruhen lassen. Sie lässt sich von Denise nicht den Tag verderben.“

Die Musikerin „respektiere“ die britische Schauspielerin und werde das „auch weiterhin“ tun. „Das Ganze wird ohnehin schnell wieder verschwinden“, fügte der Insider hinzu. „Aber wenn Denise weiter öffentlich über sie spricht und sie schlechtmacht, dann wird Taylor sich äußern. Der Ball liegt jetzt bei Denise. Sie entscheidet, ob sie diese Geschichte weiterführen will, die sie selbst losgetreten hat.“