Stars Taylor und Travis planen zweite Hochzeitsfeier

Taylor Swift and Travis Kelce have dinner at Waverly Inn on October 15, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2026, 18:00 Uhr

Nach ihrer Hochzeit in New York planen Taylor Swift und Travis Kelce Berichten zufolge eine zweite Feier in London.

Taylor Swift und Travis Kelce planen nach ihrer Hochzeit in New York eine weitere Feier in London.

Die ‚Fate of Ophelia‘-Sängerin und der Tight End der Kansas City Chiefs, die sich nach zwei Jahren Beziehung im vergangenen August verlobt haben, wurden vergangene Woche bei einem kurzen Besuch in der englischen Hauptstadt gesichtet. Nun wurde enthüllt, dass der Hauptgrund ihrer Reise ihre bevorstehende Hochzeit gewesen sei.

Das Paar soll kürzlich Save-the-Date-Mitteilungen verschickt haben, um Freunde und Familie darüber zu informieren, dass sie am 3. Juli in New York heiraten werden. Gleichzeitig sollen sie jedoch auch eine zweite Feier im darauffolgenden Monat planen und ihren Besuch genutzt haben, um sich mit dem Besitzer des Chiltern Firehouse, Andre Balazs, zu treffen und ihre Pläne für eine Feier mit 120 Freunden zu besprechen. Das Paar hatte dort bereits vor zwei Jahren nach Taylors ‚Eras Tour‘-Shows im Wembley Stadium gefeiert. Das Lokal wurde jedoch im vergangenen Jahr durch ein Feuer aus einem Pizzaofen schwer beschädigt und ist weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen, steht jedoch für einzelne Veranstaltungen zur Verfügung.

Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „London hat einen riesigen Platz in Taylors Herzen und sie hat so viele britische Freunde, mit denen sie feiern möchte. Travis und Taylor haben vor zwei Jahren nach ihren ‚Eras Tour‘-Terminen im Wembley im Chiltern gefeiert, und es ist ein besonderer Ort für sie.“ Sie sollen an einem personalisierten Menü mit eigens entworfenen Cocktails und sorgfältig ausgewählten Weinen arbeiten sowie sich Unterhaltungsmöglichkeiten anschauen. Aber: „Taylor hat natürlich viele talentierte Freunde in der Musikindustrie, daher ist es wahrscheinlich, dass einige davon auftreten werden.“

Erst vor wenigen Wochen hatte die ‚New York Post‘ enthüllt, dass Taylor und Travis Save-the-Date-Nachrichten verschickt haben, in denen stand, dass sie am 3. Juli in New York City heiraten werden – trotz früherer Berichte, dass sie in Rhode Island heiraten würden, wo die 36-jährige Pop-Sängerin ein großes Anwesen besitzt. Travis verriet kürzlich, dass den Gästen bei der Hochzeit seine eigene Biermarke Garage Beer serviert werde. Als TMZ ihn fragte: „Wie viele Fässer Garage Beer wird es bei der Feier geben?“, scherzte Travis: „Mann, ich kann gar nicht so hoch zählen.“