Stars Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeitsdatum und -ort enthüllt

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 18:30 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce werden Berichten zufolge im Juli in New York heiraten.

Die ‚Fate of Ophelia‘-Sängerin und der Tight End der Kansas City Chiefs haben sich im vergangenen August nach zwei Jahren Beziehung verlobt, und nun wurde bekannt, dass sie Save-the-Date-Nachrichten an ihre Familie und Freunde verschickt haben.

Laut der ‚Page Six‘-Kolumne der Zeitung ‚New York Post‘ verriet ein Insider, dass aus den Vorab-Einladungen hervorgeht, dass das Paar am 3. Juli in New York City heiraten wird – trotz früherer Berichte, nach denen Taylor und Travis auf Rhode Island heiraten wollten, wo die 36-jährige Pop-Superstarin ein großes Anwesen besitzt.

Travis verriet erst kürzlich, dass bei der Hochzeit Bier seiner eigenen Marke Garage Beer ausgeschenkt wird. Auf die Frage von TMZ, wie viele Fässer Garage Beer es bei der Feier geben werde, witzelte er: „Mann, ich kann gar nicht so hoch zählen.“ Travis (36) und sein älterer Bruder Jason Kelce (38) wurden im Juni 2024 Mehrheitseigentümer und Betreiber von Garage Beer.

Taylor sagte zuvor dem Talkshow-Moderator Graham Norton, dass die Gästeliste für die Hochzeit riesig sein werde und er zu denjenigen gehöre, die sie einladen wolle. Als er sie fragte, ob die Hochzeit 2026 stattfinden werde, neckte sie: „Oh, du wirst es schon erfahren.“ Graham ging davon aus, dass das bedeute, dass sie „ganz groß auffahren“ werde, doch Taylor erklärte: „Ich meinte nur, dass ich dich dazu einladen werde.“ Graham scherzte daraufhin, dass es „sehr groß“ sein müsse, wenn er auf der Gästeliste stehe, worauf die ‚Anti-Hero‘-Hitmacherin antwortete, es sei „riesig“. Sie sagte: „Ich weiß, dass es Spaß machen wird, das zu planen, weil ich glaube, dass die einzigen stressigen Hochzeiten die sind, bei denen man nur wenige Leute einlädt und manche auf der Kippe stehen.“ In solchen Fällen müsse man seine Beziehung zu seinen Bekannten bewerten oder einschätzen, um zu sehen, ob sie dabei sein sollten. Aber: „Das werde ich nicht tun.“

Während des Interviews sprach Taylor auch über den magischen Moment, als Travis vor ihr auf ein Knie ging, um sie zu fragen, ob sie ihn heiraten wolle. Sie verriet, dass der Sportler Bauarbeiten in seinem Garten genau dann durchführen ließ, als der Popstar im August in seinem ‚New Heights‘-Podcast zu Gast war, damit sie „überrascht“ wäre. Sie erklärte: „Er hat es wirklich geschafft, mich zu überraschen. Während wir in seinem Podcast gesprochen haben, hat er hinten an seinem Haus einen kompletten Garten anlegen lassen, um mir dort den Antrag zu machen. Er hat sich total ins Zeug gelegt – 10 von 10.“