Stars Ted Danson: Fast hätte ‚Cheers‘ keinen Kultstatus erreicht

Ted Danson at A Man On The Inside premiere for Netflix - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 14:00 Uhr

Ted Danson hat verraten, dass ‚Cheers‘ während seiner ersten Staffel beinahe abgesetzt worden wäre.

Der 78-jährige Schauspieler, der in der Sitcom die Hauptrolle des Barbesitzers Sam Malone spielte, erinnerte sich daran, dass die Serie bei ihrem Start 1982 bei Kritikern ein Hit war, aber Schwierigkeiten hatte, ein Publikum zu finden, und sogar einmal den letzten Platz in den Einschaltquoten belegte.

Im Gespräch mit Jesse Tyler Ferguson im Podcast ‚Dinner’s On Me‘ sagte er: „Die Kritiker liebten uns. Alle um uns herum … die Autoren, alle waren so positiv. Sie sagten uns: ‚Achtet nicht darauf, macht einfach weiter‘, was sehr schön war, aber wir waren eine Woche lang auf dem letzten Platz der Einschaltquoten.“ Danson erfuhr später, dass NBC die Sendung wahrscheinlich abgesetzt hätte, aber „sie hatten nichts, womit sie ‚Cheers‘ ersetzen konnten“. ‚Cheers‘ lief schließlich elf Staffeln lang, gewann sechs Golden Globe Awards und 28 Primetime Emmys und brachte schließlich die Spin-off-Serie ‚Frasier‘ hervor.

Als die Serie sich etabliert hatte, fingen auch Teds Eltern an, sie zu schauen. Er sagte: „Mein Vater war immer der Meinung, ich sollte ein Lehramtsstudium machen, für den Fall, dass es nicht klappen sollte. Meine Mutter war einfach begeistert. Sie war eine große Bewunderin. Sie waren also glücklich und kauften sich ihren ersten Fernseher, damit sie Cheers sehen konnten.“