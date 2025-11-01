Stars Teri Hatcher: Promis sollten Schönheitsoperationen zugeben

Teri Hatcher - FAMOUS - London - September - 2019 - Hitsville: The Making of Motown European premier BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2025, 12:35 Uhr

Die Schauspielerin fordert ihre Promi-Kollegen auf, Beauty-Eingriffe nicht zu leugnen.

Teri Hatcher findet es „unfair“, wenn prominente Frauen über Beauty-OPs „lügen“.

Die ‚Desperate Housewives‘-Darstellerin betonte, dass es kein Problem sei, wenn jemand sich unters Messer legt, um sich besser zu fühlen. Sie forderte jedoch Promis auf, ehrlich über Eingriffe zu sprechen, damit andere sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, unrealistische Schönheitsideale auf natürliche Weise erfüllen zu müssen.

Im Podcast ‚The Skinny Confidential Him + Her‘ erklärte die Schauspielerin: „Ich urteile nicht darüber, wie jemand sich gut in seiner Haut fühlt. Ich mag es nur nicht, wenn Menschen nicht ehrlich darüber sind. Wenn man berühmt ist und lügt, sorgt man irgendwie dafür, dass sich der Rest von uns schlecht fühlt. Denn wir schauen dich an und denken: ‚Offenbar trinke ich nicht genug Wasser.‘ Und das ist unfair.“

Teri betonte, dass sie selbst kein Bedürfnis verspüre, sich operieren zu lassen, weil sie möchte, dass das Publikum sie auf der Leinwand als „echte 60-jährige Frau“ sieht. Sie fügte hinzu: „Im Moment, wenn ich in den Spiegel schaue und denke: Was fehlt mir? Womit kämpfe ich noch? Worin möchte ich besser werden? Wie kann ich Frieden finden? – also Fragen, die sich viele Menschen stellen – meine Antwort ist kein Facelift. Meine Antwort ist innere Arbeit, geistige Arbeit, emotionale Arbeit.“

Die ‚James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie‘-Darstellerin gab offen zu, dass sie sich wahrscheinlich operieren lassen würde, wenn sie anfangen würde, sich auf die „Falten an [ihrem] Hals“ zu fixieren. Aber derzeit glaube sie nicht, dass sie durch eine Veränderung ihres Äußeren das findet, was sie sucht. „Ich verurteile niemanden dafür, aber ich weiß, wonach ich suche. Ich weiß einfach, dass ich als Mensch noch weiter wachsen muss“, erklärte Teri. „Mein Instinkt sagt mir, dass die Antwort nicht in der plastischen Chirurgie liegt – und deshalb mache ich es nicht.“