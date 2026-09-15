Film Tessa Thompson und Michael Shannon stoßen zum Cast von ‚Last Meals‘

Tessa Thompson - Creed III - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 18:00 Uhr

Tessa Thompson und Michael Shannon verstärken die Besetzung von ‚Last Meals‘.

Für das Drama hatten zuvor bereits Mads Mikkelsen und Boyd Holbrook unterschrieben. Regie führt Ramin Bahrani, der unter anderem für ’99 Homes‘ und ‚Fahrenheit 451‘ bekannt ist. Thompson übernimmt die Rolle der Hannah, einer ehrgeizigen Restaurantkritikerin, die in die Geschichte von Walter hineingezogen wird. Der von Mikkelsen gespielte einst gefeierte Koch bereitet inzwischen die letzten Mahlzeiten für zum Tode verurteilte Häftlinge zu.

Shannon spielt Gouverneur George Callahan, der im politischen Streit um Begnadigung und Todesstrafe eine einflussreiche Rolle einnimmt. Für den Schauspieler ist es eine weitere Zusammenarbeit mit Bahrani: Die beiden arbeiteten bereits bei ’99 Homes‘ und HBOs ‚Fahrenheit 451‘ zusammen, außerdem ist Shannon in dessen kommendem Film ‚Vegas: A Love Story‘ zu sehen.

Produziert wird ‚Last Meals‘ unter anderem von Renée Tab, die auch als Executive Producerin an ‚Vegas: A Love Story‘ beteiligt ist. Nach Bekanntgabe der Neuzugänge zeigte sie sich begeistert von der Besetzung. „Wir freuen uns sehr, Tessa Thompson und Michael Shannon bei ‚Last Meals‘ willkommen zu heißen“, erklärte Tab. Gemeinsam mit Mikkelsen und Holbrook würden sie ein außergewöhnliches Ensemble bilden. Es sei eine Ehre, mit Schauspielern dieses Kalibers Bahranis Vision des Drehbuchs von Justin Piasecki auf die Leinwand zu bringen, das mit dem Academy Nicholl Award ausgezeichnet wurde.

Die Dreharbeiten sollen in diesem Herbst beginnen. Auch Gabrielle Stewart, CEO von HanWay Films, bezeichnete Thompson und Shannon als „zwei außergewöhnliche Schauspieler“, die ein ohnehin beeindruckendes Ensemble ergänzten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Beziehung zwischen Walter und dem von Holbrook gespielten Häftling Reed. Dieser lehnt zunächst sowohl das Essen als auch die Zeit ab, die Walter ihm schenken möchte. Trotzdem entwickelt sich zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Gemeinsam mit Hannah geraten Walter und Reed in eine Geschichte über Schuld, Versöhnung und Gerechtigkeit. Ihre Bemühungen ziehen schließlich mitten in einem erbitterten Präsidentschaftswahlkampf landesweite Aufmerksamkeit auf sich, wodurch Reeds Schicksal zum öffentlichen Politikum wird. Für Walter führt das zu einer entscheidenden Frage: Nutzt er die Gelegenheit für eine zweite Chance auf beruflichen Ruhm – oder riskiert er alles, um für etwas zu kämpfen, das ihm wichtiger geworden ist als seine Karriere?