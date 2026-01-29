Stars Teyana Taylor: Diesen Rat bekam sie von Beyoncé

Bang Showbiz | 29.01.2026

Die Sängerin und Schauspielerin erinnert sich an den Tipp, den sie von ihrer Musikerkollegin erhielt.

Beyoncé hat Teyana Taylor dazu ermutigt, „in sich selbst zu investieren“.

Die 35-jährige Künstlerin kennt Beyoncé bereits seit ihrer Teenagerzeit. Teyana war stets offen dafür, Ratschläge von ihrer Showbusiness-Freundin anzunehmen. Im Gespräch mit ‚People‘ erinnerte sie sich daran, wie die 44-Jährige ihr sagte: „Investiere in dich selbst. Nimm es nicht persönlich. Das ist ein Geschäft.“

Die Sängerin choreografierte das Video zu Beyoncés Single ‚Ring the Alarm‘ aus dem Jahr 2006. Doch Teyana räumte ein, dass sie das Musikbusiness in jungen Jahren noch nicht wirklich verstanden habe. „Ich bin definitiv zu einer Zeit ins Business gekommen, in der ich alles mit dem Herzen gemacht habe. Ich habe bestimmte Dinge nicht verstanden, und ich bin damit zu ihr gegangen, und sie meinte nur: ‚Nimm es nicht persönlich'“, schilderte der Star. „Meine Mutter hat mir dasselbe gesagt.“

Teyana habe sich Beyoncés Rat zu Herzen genommen, „weil ich nicht wusste, dass manche Dinge so isolierend sein können, dass man sich denkt: ‚Oh Sch***e, damit es so umgesetzt wird, wie ich es mir im Kopf vorstelle, muss ich diesen Kram selbst machen.'“

Im Dezember verriet die ‚One Battle After Another‘-Darstellerin, dass sie sich derzeit verstärkt auf die Schauspielerei konzentriere, weil sie sich „eingeengt in der Musikwelt“ fühlte. „Als ich in die Musik einstieg, wurde alles andere zurückgestellt. Ich hatte nicht die Möglichkeit, Kurse zu besuchen und das so zu studieren, wie ich es gerne getan hätte. Als ich mich dann in der Musikwelt eingeengt fühlte, dachte ich: Ich muss meine Energie in andere Dinge stecken, die ich liebe“, erzählte sie gegenüber ‚Variety‘.